2p

Mi és ki ránthatja ki a gödörből a magyar gazdaságot?
Elkerülhetőek még a megszorítások?
Kik állják a 14. havi nyugdíj cechét?

Online Klasszis Klub élőben Petschnig Mária Zitával!

Vegyen részt és kérdezze Ön is a neves közgazdászt!

2025. november 26. 15:30

A részvétel ingyenes, regisztráljon itt!

Közélet Fidesz Tisza Párt Magyar Péter Orbán Viktor

Orbán Viktor szerint hazánkban csak két párt fér el igazán

mfor.hu

A miniszterelnök szokásos péntek reggeli rádióinterjújában fejtette ki erről a véleményét.

A Kossuth Rádió Jó reggelt, Magyarország c. műsorában szóba kerülte a Tisza Párt országgyűlési képviselő jelöltjei is. Ehhez a témához érve, talán a Győrben meghirdetett befogadóbb stílus jegyében Orbán Viktor kijelentette: „először is mindenkinek sok sikert kívánok.” A miniszterelnök azt mondta, örül neki, hogy vannak olyan emberek, akik hajlandóak az idejüket, tudásukat a köz szolgálatába állítani – szerinte ez minden elismerést megérdemel.

Magyar Péter, a Tisza Párt vezetője is kétosztatú struktúrát láttat
Magyar Péter, a Tisza Párt vezetője is kétosztatú struktúrát láttat
Fotó: Facebook/Magyar Péter

Ugyanakkor megjegyezte: ha végignéz a jelölteken, akkor mégiscsak azt a törvényszerűséget látja, hogy ez egy 10 milliós ország, és nincs 3-4 különböző politikai párt feltöltésére alkalmas minőségi személyi állomány.

„Ez egy olyan ország, ahol mindig két párt volt és két párt lesz.” A miniszterelnök hozzátette, hogy persze mindig vannak kisebbek, akik a politikai térben megtalálható, de meghatározó mindig kettő lesz. „Vannak a baloldaliak és vannak a jobboldaliak.” Szerinte a jobb oldaliak is mind olyanok, hogy valahol, valamikor már részt vettek a jobb oldal valamilyen „bugyrában” és a baloldalon lévők is pontosan ilyenek.

A szellemi struktúra

Orbán Viktor szerint a szellemi struktúra is ilyen: „Vannak a nemzeti érzelmű emberek, ők vannak a jobb oldalon, és vannak a nemzetköziek, az internacionalisták a Brüsszelt kiszolgálók, ők vannak a bal oldalon.”

„Én csak azt tudom mondani, miközben gratulálok a jelölteknek és sok sikert kívánok, hogy a nemzeti oldal felől nézve ők túl baloldaliak, túl Brüsszel-pártiak, túl ukrán-pártiak, ezért aztán baloldaliak.”

LEGYEN ÖN IS ELŐFIZETŐNK!

Előfizetőink máshol nem olvasott, higgadt hangvételű, tárgyilagos és
magas szakmai színvonalú tartalomhoz jutnak hozzá havonta már 1490 forintért.
Korlátlan hozzáférést adunk az Mfor.hu és a Privátbankár.hu tartalmaihoz is, a Klub csomag pedig a hirdetés nélküli olvasási lehetőséget is tartalmazza.
Mi nap mint nap bizonyítani fogunk! Legyen Ön is előfizetőnk!

 

Hét magyar kisváros kap pénzt a kormánytól, van köztük egy kivétel

Hét magyar kisváros kap pénzt a kormánytól, van köztük egy kivétel

Összesen három és félmilliárd forintot oszt szét a kormány vidéki önkormányzatok között – mondta Navracsics Tibor. Hat várost kormánypárti, vagy az általuk támogatott jelölt vezet, de van egy, amelyet már tizenegy éve nem.

Magyar Péter, és Vitézy Dávid szerint is szocialista polip a főpolgármester új jelöltje

Magyar Péter és Vitézy Dávid szerint is szocialista polip a főpolgármester új jelöltje

A Tisza Párt vezére kifejezte nemtetszését Karácsony Gergely új főpolgármester-helyettest jelölő ötletével szemben. Vitézy Dávid hasonló álláspontot képviel.

Új testületet alakított Nagy Márton minisztériuma a magánegészségügy számára

Új testületet alakított Nagy Márton minisztériuma a magánegészségügy számára

Létrejött a Magánegészségügyi Szakmai Koordinációs Testület.

Tüttő Kata Karácsony Gergely mellé ül

Karácsony Gergely bejelentette új jelöltjét a főpolgármester-helyettesi posztra

Olyan, aki vállalja a feladatot, és akiben megbízik. A főpolgármester tavaly állított jelöltjeit nem fogadta el a közgyűlés.

Novemberben nőtt a Tisza előnye a biztos szavazó pártválasztóknál

Novemberben nőtt a Tisza előnye a biztos szavazó pártválasztóknál

A Publicus Intézet felmérése szerint a Tisza 48, a Fidesz 39 százalékon áll.

Távozik Virág Barnabás az MNB alelnöki pozíciójából, megnevezték utódjelöltjét

Távozik Virág Barnabás az MNB alelnöki pozíciójából, megnevezték az utódjelöltjét

Az Országgyűlés Gazdasági bizottsága Banai Péter Benőt november 25-én hallgatja meg a Magyar Nemzeti Bank (MNB) elemzésekért, pénzforgalomért és jegybanki programokért felelős alelnök-jelöltjeként.

Orbán Viktor közeledni látja a budapesti békecsúcsot

Orbán Viktor közeledni látja a budapesti békecsúcsot

Az amerikai 28 pontos béketerv ezt jelzi, állította Orbán Viktor miniszterelnök a Kossuth Rádió Jó reggelt, Magyarország c. műsorában.

Két éve várjuk, mégsem lesz idén Fidesz kongresszus

Két éve várjuk, mégsem lesz idén Fidesz kongresszus

Az terjedt el, hogy november 22-én lesz az esemény, de Kósa Lajos elárulta, hogy erre még várni kell.

Amíg ön aludt, hét város pénzhez jutott

Amíg ön aludt, hét város pénzhez jutott

A kormány döntött e települések támogatásáról. Főként működési költségekre, de egy kilátó is épül.

Csalás gyanúja miatt nyomoznak a Semmelweis Egyetemen

Csalás gyanúja miatt nyomoznak a Semmelweis Egyetemen

Gyanúsítotti kihallgatás még nem történt. Az ügynek akár húsz érintettje is lehet.

Sokszínűség, esélyegyenlőség egyenlő akadálymentesítés – Klasszis Podcast

Sokszínűség, esélyegyenlőség egyenlő akadálymentesítés – Klasszis Podcast


Beszélgetés a Magyar Telekom szakértőivel.

MFOR hírlevél

Friss

MBH Bank elemzés

Piac&Profit cikkei

Turizmus Online cikkei

Videók

Top 24

Top 168