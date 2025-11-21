Orbán Viktor szerint hazánkban csak két párt fér el igazán

A Kossuth Rádió Jó reggelt, Magyarország c. műsorában szóba kerülte a Tisza Párt országgyűlési képviselő jelöltjei is. Ehhez a témához érve, talán a Győrben meghirdetett befogadóbb stílus jegyében Orbán Viktor kijelentette: „először is mindenkinek sok sikert kívánok.” A miniszterelnök azt mondta, örül neki, hogy vannak olyan emberek, akik hajlandóak az idejüket, tudásukat a köz szolgálatába állítani – szerinte ez minden elismerést megérdemel.

Magyar Péter, a Tisza Párt vezetője is kétosztatú struktúrát láttat

Fotó: Facebook/Magyar Péter

Ugyanakkor megjegyezte: ha végignéz a jelölteken, akkor mégiscsak azt a törvényszerűséget látja, hogy ez egy 10 milliós ország, és nincs 3-4 különböző politikai párt feltöltésére alkalmas minőségi személyi állomány.

„Ez egy olyan ország, ahol mindig két párt volt és két párt lesz.” A miniszterelnök hozzátette, hogy persze mindig vannak kisebbek, akik a politikai térben megtalálható, de meghatározó mindig kettő lesz. „Vannak a baloldaliak és vannak a jobboldaliak.” Szerinte a jobb oldaliak is mind olyanok, hogy valahol, valamikor már részt vettek a jobb oldal valamilyen „bugyrában” és a baloldalon lévők is pontosan ilyenek.

A szellemi struktúra

Orbán Viktor szerint a szellemi struktúra is ilyen: „Vannak a nemzeti érzelmű emberek, ők vannak a jobb oldalon, és vannak a nemzetköziek, az internacionalisták a Brüsszelt kiszolgálók, ők vannak a bal oldalon.”