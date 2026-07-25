Orbán Viktor szerint Magyar Péter Venezuelát csinált Magyarországból – a miniszterelnök is megszólalt

Orbán Viktor azt mondta: „ez bűncselekmény”, és bár most nincs, „de akkor majd lesz jelentősége, amikor visszaállítjuk a jogállamot, és akkor komoly jelentősége lesz”.

Jelezte: személyre szabott, visszamenőleges hatályú jogszabályokkal az ellenzék felét „kizárták a politikából”, valamint „személyre szabott, visszamenőleges hatályú alkotmánymódosítással leváltották a köztársasági elnököt, az alkotmánybíróság elnökét, eltávolították a legfőbb ügyészt, és ezzel megszüntették a jogállamot is”, jelentette ki.

Beszélt arról is, hogy múlt héten voltak nem hivatalos tárgyalásai az Egyesült Államokban, ahol elmesélte az új helyzetet. Állítása szerint kinevették, mert nem új helyzet ez, Dél-Amerikában volt már ilyen.

A volt kormányfő szerint „Magyarország az új Venezuela, csak az olajvagyon nélkül.”

Orbán Viktor, a Fidesz elnöke előadása előtt a 35. Bálványosi Nyári Szabadegyetem és Diáktáborban, mellette Németh Zsolt, a Fidesz országgyűlési képviselője és Tőkés László, az Erdélyi Magyar Nemzeti Tanács elnöke

Fotó: MTI/Veres Nándor

Mint mondta, vannak olyan politikai gyakorlatok, amelyek a dél-amerikai kommunista, baloldali hagyományokra támaszkodó rezsimekre emlékeztetnek.

Szerinte Magyarországot most a politikai ellenfelek kisemmizése és a jogilag tisztázatlan eljárások jellemzik, és Venezuelában is hasonló dolgok történtek a kommunista rezsim alatt. Ott is eltávolították azokat az állami tisztviselőket, akik nem tartoznak Maduro (korábbi venezuelai elnök) pártjához. Most Magyarországon bizottságok hallgatnak meg köztisztviselőket, és azt kérdezik, „tiszás vagy-e”. Dél-Amerikában megfosztották az ellenzéki képviselőket a mandátumuktól, eljárásokat indítottak ellenük, ahogy most Magyarországon történik, fogalmazott.

Magyar Péter szombat késő délelőtt Facebook-posztjában azt írta: „Menthetetlen, bukott maffiafőnökkel foglalkozni felesleges. Köszönjük a bölcsességet és a bizalmat Magyarország! Csodaszép hétvégét!”