Orbán Viktor szerint nem lesznek drágábbak a lakások

Harmonikus fejlődésre számít.

A fix 3 százalékos hitelprogram eredményeként sokkal több ház, lakás épül majd, mint korábban – jelentette ki a miniszterelnök pénteken a Kossuth rádió Jó reggelt, Magyarország! című műsorában.

Orbán Viktor azt mondta, a program a vásárlókat, a fiatalokat támogatja, de költséghatárokat határoztak meg, így előzve meg az áremelkedést. Hozzátette: luxuslakásokra nem vehető igénybe a hitel. A kormány áremelkedést megakadályozó korlátokat épített be a programba: a lakás ára 100 millió, a házé 150 millió forintnál nem lehet magasabb. Emellett az új vagy használtan vett lakás, ház négyzetméterenként nem kerülhet többe 1,5 millió forintnál- közölte.

A kormányfő úgy látja, a gyors megindulást követően kiegyensúlyozott, harmonikus fejlődésre áll be a lakáspiac.

