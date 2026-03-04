Orbán Viktor szerint újabb körrel bővült, aki ellen védekezni kell

Miután az USA és Izrael megtámadta Iránt, Orbán Viktor a közel-keleti konfliktus intenzitásával párhuzamosan növekvő terrorfenyegetettségről számolt be közösségi oldalán a Védelmi Tanács szerdai ülése után.

Orbán Viktor bejelentette: növelik a rendőrök és katonák közterületi jelenlétét. Őket eredendően még a Barátság kőolajvezeték leállása után vezényelték ki a magyarországi kritikus energetikai infrastruktúrához, mivel a nemzetbiztonsági szolgálatok jelentésére hivatkozó kormány ukrán támadástól tart.

A kivezényelt erőszakszervezeteknek innentől nemcsak az energetikai létesítmények védelme lesz a feladata – melyek közül a friss adatok szerint már 75 lokációt őriznek –, hanem megnövelt létszámmal már „a szélsőséges iszlamista csoportokkal összefüggésbe hozható személyek ellen” is fellépnek – jelentette be Orbán.

Ezenfelül a kormány felállít egy tényfeltáró bizottságot, melynek az lesz a feladata, hogy a helyszínen mérje fel a Barátság valós állapotát. A bizottságot Czepek Gábor, az Energiaügyi Minisztérium parlamenti államtitkára fogja vezetni. A jogász végzettségű miniszterhelyettes állami szférás karrierje mellett volt a RÁBA Járműipari Holding Nyrt. felügyelőbizottságának elnöke, valamint a Szerencsejáték Zrt. vezérigazgatója is.