2p
Közélet Irán Terrorizmus Orbán Viktor

Orbán Viktor szerint újabb körrel bővült, aki ellen védekezni kell

mfor.hu

A létesítményekhez kivezényelt honvédség és rendőrség innentől kezdve nem csak az ukrán támadásoktól, hanem a szélsőséges iszlamista csoportokkal összefüggésbe hozható személyek ellen is védenek.

Miután az USA és Izrael megtámadta Iránt, Orbán Viktor a közel-keleti konfliktus intenzitásával párhuzamosan növekvő terrorfenyegetettségről számolt be közösségi oldalán a Védelmi Tanács szerdai ülése után.

Orbán Viktor bejelentette: növelik a rendőrök és katonák közterületi jelenlétét. Őket eredendően még a Barátság kőolajvezeték leállása után vezényelték ki a magyarországi kritikus energetikai infrastruktúrához, mivel a nemzetbiztonsági szolgálatok jelentésére hivatkozó kormány ukrán támadástól tart.

A kivezényelt erőszakszervezeteknek innentől nemcsak az energetikai létesítmények védelme lesz a feladata – melyek közül a friss adatok szerint már 75 lokációt őriznek –, hanem megnövelt létszámmal már „a szélsőséges iszlamista csoportokkal összefüggésbe hozható személyek ellen” is fellépnek – jelentette be Orbán.

Ezenfelül a kormány felállít egy tényfeltáró bizottságot, melynek az lesz a feladata, hogy a helyszínen mérje fel a Barátság valós állapotát. A bizottságot Czepek Gábor, az Energiaügyi Minisztérium parlamenti államtitkára fogja vezetni. A jogász végzettségű miniszterhelyettes állami szférás karrierje mellett volt a RÁBA Járműipari Holding Nyrt. felügyelőbizottságának elnöke, valamint a Szerencsejáték Zrt. vezérigazgatója is.

 

LEGYEN ÖN IS ELŐFIZETŐNK!

Előfizetőink máshol nem olvasott, higgadt hangvételű, tárgyilagos és
magas szakmai színvonalú tartalomhoz jutnak hozzá havonta már 1490 forintért.
Korlátlan hozzáférést adunk az Mfor.hu és a Privátbankár.hu tartalmaihoz is, a Klub csomag pedig a hirdetés nélküli olvasási lehetőséget is tartalmazza.
Mi nap mint nap bizonyítani fogunk! Legyen Ön is előfizetőnk!

 

Hihetetlen nagy számban fognak szavazni a külföldön élő magyarok

Több mint 471 ezer, magyarországi lakhellyel nem rendelkező külhoni magyar állampolgár regisztrált eddig a levélszavazók számára fenntartott névjegyzékbe – közölte Nagy Attila, a Nemzeti Választási Iroda (NVI) elnöke szerdán sajtótájékoztatón Kolozsváron.

Íme a DK országos listájának első 20 helyén álló politikusok

Eljött a nap, hogy a DK is bemutatta az első húsz helyen álló jelöltjét. 

Biodóm: több száz milliós ráncfelvarrással készülnek a nyári nyitásra (frissítve)

Idén nyáron megnyílhat az eredeti terveknél sokkal szerényebb kivitelezésű Biodóm, amely egyfajta fedett városi oázisként fog működni majd. Úgy tűnik, a közel félmilliárd forintos újabb ráfordítás, amit most a Fővárosi Állat- és Növénykert a Biodómra költ, már a nyitásra való felkészülésnek köszönhető.  

A Závecz és a Publicus is Tisza vezetést mér friss kutatásaiban

A Závecz és a Publicus is Tisza-vezetést mér friss kutatásaiban

A friss felmérések szerint a biztos pártválasztók között a Závecznél 50-38-ra, míg a Publicusnál 47-39-re vezet a Tisza.

A nagy duett bejött a tévézőknek

Fekete Pákó és Gáspár Bea nagyot kaszált – megint a TV2 dörzsölhette a tenyerét

Így alakultak a 9. hét nézettségi adatai.

Magyar Péter váratlan kijelentést tett: benzinárstopot követel

Magyar Péter váratlan kijelentést tett: benzinárstopot követel

Egy korábban létező kormányzati intézkedés visszahozásáról beszélt.

Leszavazta a Fidesz a javaslatot, nem szüntetik meg a határon túliak szavazati jogát

Leszavazta a Fidesz a javaslatot, nem szüntetik meg a határon túliak szavazati jogát

A kormánypárt és a Mi Hazánk is nemet mondott.

Magyar Péter elárulta a Tisza Párt országos listájának első öt nevét

Magyar Péter elárulta a Tisza Párt országos listájának első öt nevét

Az országos listákat hivatalosan március 7-éig kell bejelenteni.

Nagy Márton a Nemzeti Közszolgálati Egyetem (NKE) fennállásának 15. évfordulója alkalmából rendezett konferencián

„Ezer forintig emelnék az egyébként is magas üzemanyag-adókat” – olvasóinktól válogatunk

Mit kapunk az orosz olajtól? Vajon olcsóbb a benzin nálunk, mint a környező országokban? És ha nem, akkor a különbség kinél marad? Olvasóink nem hisznek Nagy Mártonnak.

Nem akármilyen focimeccs lesz ma Budapesten

Dávid és Góliát összecsap: a 48,5 millió eurós Fradi a 4,8 milliós Barcika ellen játssza a héten a harmadik meccsét.

MFOR hírlevél

Friss

Piac&Profit cikkei

Turizmus Online cikkei

Videók

Top 24

Top 168