Cáfolta az ATV, hogy Orbán Viktor interjút adna nekik

Online Klasszis Klub élőben Szent-Iványi Istvánnal! Vegyen részt és kérdezze Ön is a neves külpolitikai szakértőt!

Reagált az ATV, szerintük álhír, hogy Orbán Viktor interjút ad az Egyenes beszédben. Hozzátették, az ATV sajtóosztálya a Media1 kérdéseit kései órában, 20 óra 26 perckor kapta meg, a lap cikke kevesebb mint egy óra elteltével már meg is jelent, „így sajnálatos módon minimális esély adatott az ATV-nek arra, hogy a Media1 állításaira a cikk megjelenése előtt reagálhasson.”

A Media1 úgy tudja, már gőzerővel zajlik is annak az interjúnak az előkészítése, mely a csatorna egyik legismertebb műsorában, az Egyenes Beszédben lenne látható. A beszélgetést a csatorna legtapasztaltabb műsorvezetője, Rónai Egon készítené, és az egyik témáját a beszélgetésnek épp a tusványosi miniszterelnöki beszéd képezné.

A lap cikkében emlékeztet, a kormányfő a szokásos heti Kossuth rádiós beszélgetéseken túl sorra adja a különböző egyéb interjúkat, és most az ATV lehet a soron következő állomása a turnéjának.

2010 óta nem csinált ilyet a miniszterelnök, és az ATV szerint még nem is fog.

Előfizetőink máshol nem olvasott, higgadt hangvételű, tárgyilagos és

magas szakmai színvonalú tartalomhoz jutnak hozzá havonta már 1490 forintért.

Korlátlan hozzáférést adunk az Mfor.hu és a Privátbankár.hu tartalmaihoz is, a Klub csomag pedig a hirdetés nélküli olvasási lehetőséget is tartalmazza.

Mi nap mint nap bizonyítani fogunk! Legyen Ön is előfizetőnk!