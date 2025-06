Orbán Viktor szívesen fogadná Putyint Magyarországon, meglepő kijelentést tett az oroszokról

Online Klasszis Klub élőben Békesi Lászlóval! Vegyen részt és kérdezze Ön is a korábbi pénzügyminisztert!

Azt is kijelentette, hogy nem kell Magyarországot más vezetőkhöz hasonlítani: „Ahhoz, hogy Magyarországot meghallgassák, nem kell senkihez sem hasonlítanunk magunkat.” Emmanuel Macron európai jövőképét elutasította, szerinte a francia elnök „progresszív és liberális” irányba terelné az EU-t. Szerinte Franciaországban „már csak egy harcostársa maradt”: Marine Le Pen. A 2027-es francia elnökválasztás esetleges Le Pen-győzelme esetén „magnum pezsgőt” bontana, és segítene olyan költségvetést készíteni, amely „nem akar pénzt költeni a háborúra”.

A magyar álláspontot azzal indokolta, hogy „nem kell szeretni az oroszokat, de meg kell állapodni velük”, és hozzátette: a magyarok jobban értik Ukrajna történelmét, mint a franciák. Orbán szerint „az oroszok csak az erő nyelvét értik”, ezért Európának is erősnek kell lennie. Vlagyimir Putyint szívesen fogadná Budapesten:

Az orosz-ukrán háborúról, az EU jövőjéről, Donald Trumpról és Marine Le Penről is beszélt Orbán Viktor vasárnap a francia LCI televíziónak adott interjúban, a beszélgetésről a Telex írt. A miniszterelnök szerint az ukrajnai háború nem fog kiterjedni, mert „az oroszok túl gyengék ehhez, még Ukrajnát sem tudják legyőzni, így a NATO-t sem tudnák igazán megtámadni”.

Előfizetőink máshol nem olvasott, higgadt hangvételű, tárgyilagos és

magas szakmai színvonalú tartalomhoz jutnak hozzá havonta már 1490 forintért.

Korlátlan hozzáférést adunk az Mfor.hu és a Privátbankár.hu tartalmaihoz is, a Klub csomag pedig a hirdetés nélküli olvasási lehetőséget is tartalmazza.

Mi nap mint nap bizonyítani fogunk! Legyen Ön is előfizetőnk!