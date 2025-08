Orbán Viktor titkára is megszólalt a Fleck Zoltán-ügyben

Fleck kijelentéseire kedden a felsőoktatásért felelős Kulturális és Innovációs Minisztérium is reagált: szerintük a jogász nem fenyegetheti meg következmények nélkül a köztársasági elnököt. Az ELTE korábban annyit írt, hogy Fleck Zoltán magánemberként megfogalmazott véleményét nem kommentálják, de kedden aztán közleményben határolódtak el.

Az Orbán Viktor jobbkezének számító Nagy János pedig most arról írt, hogy őt és a “polgári oldal egészét„ megdöbbentették Fleck kijelentései. “Forradalomra van szükség, és nem kormányváltásra – ezt mondta. És ez nem a Makk Hetes kocsmában hangzott el, hanem egy egyetemi tanártól” – írta. Majd felidézte, hogy Fleck Zoltán korábban már vállalt aktív politikai szerepet, a 2022-es választások előtt Márki-Zay Péter csapatát erősítette.

Kijelentéseire több mint egy hónappal később, augusztus 2-án Sulyok Tamás köztársasági elnök személyesen is reagált. Az államfő szerint Fleck elképzelései nemcsak súlyosan jogellenesek, hanem erőszakra is buzdítanak.

„akár zsarolással és fenyegetéssel is nyomást kellene gyakorolni a köztársasági elnökre a kormányalakítás érdekében”.

