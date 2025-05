Orbán Viktor ukrán csalókkal riogat

Orbán Viktor azt mondta: gőzerővel készülnek a szerdai kormányülésre. Gazdasági témák lesznek az asztalon, szép számmal, mint az árrésstop, a Demján-terv a kisvállalkozóknak, és kiemelten foglalkoznak egy nagyon káros jelenséggel. Az elmúlt időszakban ugyanis feltűnően megszaporodtak a banki csalások és hekkertámadások, ezeken belül is az ukrán hátterű kibercsalások – emelte ki.

Az elmúlt időszakban feltűnően megszaporodtak a banki csalások és hekkertámadások, ezeken belül is az ukrán hátterű kibercsalások – figyelmeztetett a miniszterelnök a Facebook-oldalára feltöltött videóban.

Előfizetőink máshol nem olvasott, higgadt hangvételű, tárgyilagos és

magas szakmai színvonalú tartalomhoz jutnak hozzá havonta már 1490 forintért.

Korlátlan hozzáférést adunk az Mfor.hu és a Privátbankár.hu tartalmaihoz is, a Klub csomag pedig a hirdetés nélküli olvasási lehetőséget is tartalmazza.

Mi nap mint nap bizonyítani fogunk! Legyen Ön is előfizetőnk!