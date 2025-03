Orbán Viktor útjába állt, megbüntették a Momentum politikusát

Stummer János, a Momentum országgyűlési képviselője a Facebookon posztolta, hogy 84 500 forintos büntetést kapott, mert múlt pénteken társaival az MTVA Kunigunda utcai székházánál útját állta Orbán Viktornak, amikor a miniszterelnök a Kossuth rádióba tartott. Stummer közölte, nem fizeti ki a bírságot, inkább leüli vagy ledolgozza.

A Momentum közleménye szerint a héten a rendőrség beidézte a párt három képviselőjét – Bedő Dávidot, Lőcsei Lajost és Stummert – valamint két aktivistát, amiért március 14-én a közmédia székháza előtt tiltakoztak. A Momentum most péntekre is szervezett akciót, de Orbán Brüsszelből adott interjút. Stummer jövő hét péntekre is újabb tiltakozást tervez.

Eközben Kövér László házelnök 80 millió forintra büntette és több ülésnapra kitiltotta az ellenzéki képviselőket a keddi, Pride-törvény elleni akciójuk miatt. Hadházy Ákos független képviselőre 12 millió forintos bírságot zsabott ki Kövér László házelnök.