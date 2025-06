Orbán Viktor üzent Magyar Péternek

Online Klasszis Klub élőben Csillag Istvánnal! Vegyen részt és kérdezze Ön is a korábbi gazdasági és közlekedési minisztert!

Orbán Viktor szerint viszont a „Voks2025 óriási siker”. Több mint kétmillió résztvevő. A tegnap feladott levelek a jövő hét elején érkeznek meg. A számolás gőzerővel zajlik – írta a Harcosok Klubjában is a miniszterelnök.

A miniszterelnök ezt követően kitért a Voks2025-re is, amiről Magyar Péter a Facebook-oldalán kifejtette , hogy az szerinte „totális kudarc”. A Tisza elnöke szerint maximum 600 ezer ember vehetett részt a kormány véleménynyilvánító szavazásán.

Orbán nem mondta ki Magyar nevét most sem Fotó: MTI/Máthé Zoltán

“Egyre nagyobb a baj odaát. Ha a budai úrigyerekek lenézik az embereket, így járnak” – fogalmazott Orbán Viktor, a Harcosok Klubjában is óriási sikernek nevezve a több mint 2 millió választ, ami a Voks2025-re érkezett – visszavágva Magyar Péternek is.

Előfizetőink máshol nem olvasott, higgadt hangvételű, tárgyilagos és

magas szakmai színvonalú tartalomhoz jutnak hozzá havonta már 1490 forintért.

Korlátlan hozzáférést adunk az Mfor.hu és a Privátbankár.hu tartalmaihoz is, a Klub csomag pedig a hirdetés nélküli olvasási lehetőséget is tartalmazza.

Mi nap mint nap bizonyítani fogunk! Legyen Ön is előfizetőnk!