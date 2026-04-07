3p
Közélet Magyar Péter Orbán Viktor Választás 2026

Orbán Viktor vagy Magyar Péter alkalmasabb az ország vezetésére? Itt a legújabb felmérés

mfor.hu

Magyar Péter 41-38-ra vezet, a bizonytalanok körében is Magyar a népszerűbb a Republikon Intézet felmérése szerint. 

A 2026-os Fidesz-kampány központi eleme volt, hogy kidomborítsa Orbán Viktor tapasztaltságát, életkorát és az ebből következő alkalmasságát a miniszterelnöki posztra. „Az elmúlt 35 évben Orbán Viktort jól megismerhették (…) Eljárt már kicsit fölötte is az idő, kétségtelen tény. De egy dolgot biztos tudunk mondani. Amikor ez az ország és ez a nép bajban volt, Orbán Viktorra mindig lehetett számítani” – mondta Lázár János 2026 márciusában Jászapátin. 

A kormánypártok igyekeznek kidomborítani Orbán tapasztaltságát, komolyságát, fontosságát a nemzetközi színtéren, miközben Magyar Pétert balhés bulvárhősként ábrázolják, és óva intik szavazóikat a változástól (lásd: „a változás veszélyes” – ugyancsak a jászapáti beszédből). 

Bár a pártpreferencia-adatok alapján a többség így is kormányváltást szeretne, nem tudni, hogy a Magyar Péter alkalmatlanságát, komolytalanságát hirdető kormánypropaganda mennyire ért célba, ezért a Republikon márciusi pártpreferencia-mérésével egyidőben megkérdezte a válaszadókat, melyik pártvezért tartják alkalmasabbnak a miniszterelnöki posztra.

A válaszadók 41 százaléka szerint Magyar Péter alkalmasabb a miniszterelnöki posztra, 38 százalék Orbánt tartja alkalmasabbnak. Bár a Tisza vezetőjét többen tartják alkalmasnak, az Orbán mellett voksolók magabiztosabbak a válaszukban: 34 százalék szerint egyértelmű, hogy Orbán az alkalmasabb, míg Magyar esetében ez az arány 24 százalék.

A pártpreferencia szerinti bontás segít a helyzet megértésében. A Fidesz szavazók 93 százaléka „egyértelműen”, 6 százaléka „inkább” Orbánt tartja alkalmasnak, a Tisza tábor némileg megosztottabb: 61 százalék szerint egyértelműen, 29 szerint „inkább” Magyar az alkalmas. A bizonytalanok 60 százaléka nem tud válaszolni erre a kérdésre, viszont körükben Magyar Péter alkalmassága a kétszerese Orbán Viktorénak, 20 százalék a 10-zel szemben.

Látszik, hogy a Tisza-tábor heterogénebb, mint a kormánypárti, egy része valóban „Orbán ellen” és nem „Magyar mellett” áll, míg a Fidesz szavazói lényegében Orbán Viktor szavazói. „Ezzel együtt is egy újabb olyan adatsort látunk, ami a Tisza vezetéséről árulkodik, valamint megerősíti, hogy a bizonytalanok csoportja nem „rejtőzködő fideszesek” gyülekezete, hanem alapvetően apolitikus, nehezen mobilizálható, de az ellenzék felé húzó emberekből áll.” – írja a Republikon Intézet. 

LEGYEN ÖN IS ELŐFIZETŐNK!

Előfizetőink máshol nem olvasott, higgadt hangvételű, tárgyilagos és
magas szakmai színvonalú tartalomhoz jutnak hozzá havonta már 1490 forintért.
Korlátlan hozzáférést adunk az Mfor.hu és a Privátbankár.hu tartalmaihoz is, a Klub csomag pedig a hirdetés nélküli olvasási lehetőséget is tartalmazza.
Mi nap mint nap bizonyítani fogunk! Legyen Ön is előfizetőnk!

 

A Lidl-t büntetni, a kormányközeli cégeket védeni kell – állítja egy GVH-s közgazdász

A magyar gazdaságot három részre osztja a GVH, a NER-t védi, másokkal ellenségesen bánik, csak a cégek egy részénél érvényesül a versenyjog – állítja a vezető közgazdász. A GVH szerint függetlenül működik a hatóság. 

Magyar Péter szerint Orbán Viktor egy kitalált konfliktussal fordítaná meg a választást

A Tisza Párt elnöke szerint „az ország leköszönő vezetője” végleg bebizonyította, hogy már nem képes hazánk vezetésére.

Orbán Viktor: Pusztító erejű robbanószert találtak a magyar-szerb gázvezetéknél

Választás 2026: 126 ezren már szavaztak

Jobban sütötte el a fegyverpénzt a kormány, mint 2022-ben – de most is célba talál?

A tömegközlekedést is érinti Budapesten JD Vance látogatása

Körvonalazódik az amerikai alelnök budapesti programja

MFOR hírlevél

Friss

A 100 Leggazdagabb

További hírek >

Piac&Profit cikkei

Turizmus Online cikkei

Videók

Top 24

Top 168

Együttműködő partnerünk: 4iG