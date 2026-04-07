Orbán Viktor vagy Magyar Péter alkalmasabb az ország vezetésére? Itt a legújabb felmérés

A 2026-os Fidesz-kampány központi eleme volt, hogy kidomborítsa Orbán Viktor tapasztaltságát, életkorát és az ebből következő alkalmasságát a miniszterelnöki posztra. „Az elmúlt 35 évben Orbán Viktort jól megismerhették (…) Eljárt már kicsit fölötte is az idő, kétségtelen tény. De egy dolgot biztos tudunk mondani. Amikor ez az ország és ez a nép bajban volt, Orbán Viktorra mindig lehetett számítani” – mondta Lázár János 2026 márciusában Jászapátin.

A kormánypártok igyekeznek kidomborítani Orbán tapasztaltságát, komolyságát, fontosságát a nemzetközi színtéren, miközben Magyar Pétert balhés bulvárhősként ábrázolják, és óva intik szavazóikat a változástól (lásd: „a változás veszélyes” – ugyancsak a jászapáti beszédből).

Bár a pártpreferencia-adatok alapján a többség így is kormányváltást szeretne, nem tudni, hogy a Magyar Péter alkalmatlanságát, komolytalanságát hirdető kormánypropaganda mennyire ért célba, ezért a Republikon márciusi pártpreferencia-mérésével egyidőben megkérdezte a válaszadókat, melyik pártvezért tartják alkalmasabbnak a miniszterelnöki posztra.

A válaszadók 41 százaléka szerint Magyar Péter alkalmasabb a miniszterelnöki posztra, 38 százalék Orbánt tartja alkalmasabbnak. Bár a Tisza vezetőjét többen tartják alkalmasnak, az Orbán mellett voksolók magabiztosabbak a válaszukban: 34 százalék szerint egyértelmű, hogy Orbán az alkalmasabb, míg Magyar esetében ez az arány 24 százalék.

A pártpreferencia szerinti bontás segít a helyzet megértésében. A Fidesz szavazók 93 százaléka „egyértelműen”, 6 százaléka „inkább” Orbánt tartja alkalmasnak, a Tisza tábor némileg megosztottabb: 61 százalék szerint egyértelműen, 29 szerint „inkább” Magyar az alkalmas. A bizonytalanok 60 százaléka nem tud válaszolni erre a kérdésre, viszont körükben Magyar Péter alkalmassága a kétszerese Orbán Viktorénak, 20 százalék a 10-zel szemben.

Látszik, hogy a Tisza-tábor heterogénebb, mint a kormánypárti, egy része valóban „Orbán ellen” és nem „Magyar mellett” áll, míg a Fidesz szavazói lényegében Orbán Viktor szavazói. „Ezzel együtt is egy újabb olyan adatsort látunk, ami a Tisza vezetéséről árulkodik, valamint megerősíti, hogy a bizonytalanok csoportja nem „rejtőzködő fideszesek” gyülekezete, hanem alapvetően apolitikus, nehezen mobilizálható, de az ellenzék felé húzó emberekből áll.” – írja a Republikon Intézet.