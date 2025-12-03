Orbán Viktor vagy Magyar Péter? Friss eredmények érkeztek

Novemberben keveset mozdultak a pártpreferenciák, leginkább a választók részvételi kedve változott, amivel talán a Tisza Párt járt jobban – áll a Republikon legfrissebb közvélemény-kutatásának eredményösszegzőjében. A kutatás 1000 fő telefonos megkérdezésével készült november 24-28. között.

Az intézet szerint a Tisza jelenleg is 6 százalékponttal vezet a Fidesz-KDNP előtt a teljes népességben, az állás 30- 24 Magyar Péterék javára, akár csak múlt hónapban. A pártválasztók körében a Tisza 43, a Fidesz-KDNP 35 százalékon áll, e téren szintén nem történt változás, a különbség 8 százalékpont a Tisza javára.

Itt erősödött a Tisza

Az egyetlen szemmel látható, bár hibahatáron belüli változás a biztos szavazó pártválasztók körében történt: A Tisza itt 1 százalékpontot erősödött, 45 százalékra, a Fidesz-KDNP pedig 1 százalékponttal esett vissza, 33 százalékra. A különbség így 12 százalékpont a Tisza javára a biztos szavazók körében. Úgy tűnik tehát, hogy a megnövekedett részvételi kedv inkább a Tisza párt táborát érintette, a Fidesz-KDNP támogatottsága még csökkent is, mindez persze hibahatáron belül.

Mi a helyzet a kisebb pártokkal?

A Mi Hazánk a teljes népesség 6, a pártválasztók 7, a biztos szavazók 8 százalékának szavazatában reménykedhet, azaz mindenhol hibahatáron belül, 1 százalékponttal erősödött, bejutna a parlamentbe. Lényegében ők a harmadik legerősebb párt, bár a Kutyapárt továbbra is szorongatja őket – tette hozzá a Republikon.

Az intézet szerint a Kutyapárt a teljes népesség 5, a pártválasztók és biztos szavazó pártválasztók 6-6 százalékának támogatásával bír, az előző hónaphoz képest nem történt változás. Ez persze jó hír a Kutyáknak, akik így továbbra is a parlamenti bejutási küszöb fölött vannak. Ha az MKKP képes a választásig tartani az 5 százalék feletti eredményt, a szimpatizánsok talán könnyebben elhiszik, hogy a párt ezúttal parlamentbe juthat – áll az elemzésben.