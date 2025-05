Orbán Viktor vagy Magyar Péter: friss felmérés érkezett

A további 14 témában Magyar Péter nyert. Többségben vannak azok, akik szerint ő lenne jobb az uniós források megszerzésében, a korrupció visszaszorításában, az egészségügy vagy az oktatás helyzetének javításában. Inkább tőle várnák a gazdasági fejlődés biztosítását, a bérek növelését és az infláció csökkentését is. Az eredményekből az is látszik, hogy a társadalom közel negyede mindkettejükkel szemben kritikus, és egyikőjükben sem bíznának. A fideszes szavazóknál természetesen fölényesen nyert Orbán Viktor minden kérdésben, a Tisza Párt támogatóinál pedig Magyar Péter. Ennél érdekesebb, hogyan válaszoltak a DK és a Mi Hazánk szavazói. A DK-soknak közel fele, a Mi Hazánk szavazónak pedig valamivel több mint fele szerint egyikőjük sem nyújtana jó teljesítményt.

Ehhez a kutatáshoz pedig a Závech Research készített reprezentatív felmérést, a kutatók nemcsak arra voltak kíváncsiak, hogyan ítéli meg a magyar társadalom Orbán Viktor kormányainak 15 éves teljesítményét, hanem arra is, hogy a jövőben kitől számítanának jobb kormányzati teljesítményre, a Fidesztől vagy a Tisza Párttól.

A magyarok értékelték az Orbán-kormány teljesítményét és a jövőről is nyilatkoztak.

Előfizetőink máshol nem olvasott, higgadt hangvételű, tárgyilagos és

magas szakmai színvonalú tartalomhoz jutnak hozzá havonta már 1490 forintért.

Korlátlan hozzáférést adunk az Mfor.hu és a Privátbankár.hu tartalmaihoz is, a Klub csomag pedig a hirdetés nélküli olvasási lehetőséget is tartalmazza.

Mi nap mint nap bizonyítani fogunk! Legyen Ön is előfizetőnk!