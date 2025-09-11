Itt van minden, amit az Otthon Start programról tudni kell, mielőtt belevágna

Itt van minden, amit az Otthon Start programról tudni kell, mielőtt belevágna

Szeptembertől indul az Otthon Start Program, amely akár 50 millió forintos, fix 3 százalékos, államilag támogatott kamatozású hitellel segíti a lakást vásárlókat, építőket – családi állapottól és gyermekszámtól függetlenül, gyermekvállalási kötelezettség nélkül. Összeszedtük a legfontosabb tudnivalókat az igénylés feltételeiről.

3p

Változó hazai szabályozás: mit vár el az Ön cégétől a hatóság?
Sokakat érint - jöjjön el!

Klasszis Talks & Wine - Fenntarthatóság 2025 ősz

2025. szeptember 17.

Részletek itt >

Közélet Magyar Péter Orbán Viktor

Orbán Viktor vagy Magyar Péter? Friss számok érkeztek

mfor.hu

Megjelent egy közvélemény-kutatás.

Ha szeptember legelején országgyűlési választásokra került volna sor a felnőtt népesség több mint egyharmada a Tisza Pártot támogatta volna, miközben a kormánypártokra bő egynegyedük voksolt volna. Nyár végén a Tisza Pártnak mintegy félmillióval volt több szavazója, mint a Fidesz-KDNP-nek. Ha szeptember legelején parlamenti választásokra került volna sor Magyarországon, a két nagy párton kívül csak a DK érte volna el a parlamenti frakció alapításához mindenképpen szükséges, 5 százalékos parlamenti küszöböt – ez derül ki az IDEA Intézet augusztus 31. és szeptember 6. között elvégzett, országosan reprezentatív, kérdőíves felméréséből.

A Tisza előnyben van
A Tisza előnyben van
Fotó: Klasszis Média/Facebook

Hárompárti parlament, erősödő DK

A magyar felnőtt népesség több mint egyharmada (35 százalék) úgy gondolja, hogy a Tisza Pártra adta volna a listás szavazatát, ha az országgyűlési választásokra szeptember legelején került volna sor. A Fidesz-KDNP-t 29 százalékuk támogatta volna. A kisebb pártok támogatottsága augusztusról szeptemberre legfeljebb csak hibahatáron belüli változásokat mutat: a DK tábora (4 százalék) 1 százalékkal nőtt, a Mi Hazánké (3 százalék) nem változott, az MKKP támogatottsága (2 százalék) pedig 1 százalékkal csökkent az előző hónaphoz képest.

Nyár legvégén, a szavazási részvételüket biztosnak érző és támogatott pártot is választani tudó felnőttek körében 9 százalékpont volt a Tisza előnye a kormánypártok előtt. Egy szeptember elején lebonyolított választáson a biztos szavazó, pártot választani tudók majdnem fele a Tisza Pártra szavazott volna (48 százalék), miközben a Fidesz-KDNP listájára csak 39 százalékuk. A biztos szavazókra vonatkozó eredmények egyúttal azt is mutatják, hogy egy szeptember elején megtartott országgyűlési választás után nagy valószínűséggel hárompárti parlament alakulhatott volna: a Tisza Párton és Fidesz-KDNP-n kívül csak a DK érte volna el a parlamenti frakció alapításához minimálisan szükséges 5 százalékos parlamenti küszöbértéket.

Egyre csökken a politikai passzívok aránya

Szeptember elején a népesség negyedét (25 százalék) tettek ki azok a felnőttek, akik egyáltalán nem akarnak résztvenni a választásokon, vagy csak nem döntöttek még erről, vagy csak arról gondolkodnak még, hogy melyik pártot támogassák szavazatukkal, vagy egyszerűen csak nem akarják elárulni ezeket a döntéseiket. Arányuk 2 százalékkal csökkent az előző hónaphoz képest.

LEGYEN ÖN IS ELŐFIZETŐNK!

Előfizetőink máshol nem olvasott, higgadt hangvételű, tárgyilagos és
magas szakmai színvonalú tartalomhoz jutnak hozzá havonta már 1490 forintért.
Korlátlan hozzáférést adunk az Mfor.hu és a Privátbankár.hu tartalmaihoz is, a Klub csomag pedig a hirdetés nélküli olvasási lehetőséget is tartalmazza.
Mi nap mint nap bizonyítani fogunk! Legyen Ön is előfizetőnk!

 

Célkeresztben az adók és az orosz drónok? Jön a rendkívüli Kormányinfó, kövesse velünk percről percre

Ma ismét Kormányinfó 10 órától Gulyás Gergely kancelláriaminiszterrel és Vitályos Eszter kormányszóvivővel, valamint vendégként ott lesz Bóka János európai uniós ügyekért felelős miniszter is.

Magyar Péter levelet kapott a szuverenitásvédelemtől

Magyar Péter levelet kapott a szuverenitásvédelemtől

Négy kérdést tett fel Lánczi Tamás.

Az Orbán-kormány a rossz példa – meglepő jelentés látott napvilágot

Az LMBTQ-közösség elleni politikai retorikáról.

A Patrióták nem hagyják annyiban Ursula von der Leyen mondatait

Bizalmatlansági indítványt nyújtott be Ursula von der Leyen ellen Orbánék európai pártcsaládja.

Medián: stabil előnyben a Tisza, a Fidesz kicsit javított

Megérkezett a Medián legfrissebb reprezentatív közvélemény-kutatása. 

Orbán Viktor mégis megszólalt az orosz dróntámadásról

Magyar Péter hiányolta Orbán Viktor reakcióját a Lengyelországot ért orosz dróntámadással kapcsolatban. Kicsit várni kellett rá, de megjött a reakció. 

Szijjártó Péter kommentálta Ursula von der Leyen drámai beszédét

Szijjártó Péter nem hagyta szó nélkül az Európai Bizottság elnökének drámai szavait. 

Hivatalosan is átvette a kormányzást az új francia miniszterelnök

Franciaország új miniszterelnöke, Sébastien Lecornu „mélyreható tartalmi és nem csak formai” változatásokat ígért szerdai hivatalba lépésekor.

Kormányzati Tájékoztatási Központ: Orbán Viktor dublini útját az állam fizette

Hivatalos útnak minősül Orbán Viktor múlt hétvégi, nem hivatalos írországi látogatása.

Véletlen lenne, hogy Magyarország épp most szabályozza az öngyilkos drónokat?

Az állami szervek által használt drónok szabályozásáról bocsátott társadalmi egyeztetésre rendelettervezetet a Honvédelmi Minisztérium (HM).

Biztonságos megtakarítás minden életszakaszra – A Magyar Államkincstár Életútprogramja

Biztonságos megtakarítás minden életszakaszra – A Magyar Államkincstár Életútprogramja (x)

A pénzügyi biztonság megteremtése tudatos.

MFOR hírlevél

Friss

MBH Bank elemzés

Az Erste felvillanós bankkártyával lepi meg a gyerekeket

Az Erste felvillanós bankkártyával lepi meg a gyerekeket


Rakéta jelenik meg fizetéskor.

Piac&Profit cikkei

Turizmus Online cikkei

Videók

Top 24

Top 168