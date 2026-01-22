3p

Közélet Fidesz Tisza Párt Választás 2026 Magyar Péter Orbán Viktor

Orbán Viktor vagy Magyar Péter lesz a befutó? – Megjöttek a friss adatok

mfor.hu

Az év elején viszonylag keveset változtak a pártpreferenciák. A Tisza támogatottsága a teljes népesség körében változatlan, a Fidesz-KDNP támogatottsága 1 százalékponttal nőtt. 33-28 az állás a Tisza javára, a különbség 5 százalékpont. A pártválasztók körében a Tisza továbbra is 46 százalékon áll, a Fidesz-KDNP támogatottsága egy százalékponttal nőtt, 38 százalékra. A Tisza előnye 8 százalékpont – írja friss elemzésében a Republikon Intézet.

Az újév még intenzívebb kampányt hozott, a Fidesz és a kormányközeli média teljes gőzzel állt rá a háború témájára, amely 2022-ben győzelemre segítette a kormánypárokat. Középpontba az életveszéllyel és harmadik világháború kitörésével való fenyegetés mellett a háború megélhetési, gazdasági oldala került előtérbe, reagálva a rossz gazdasági állapotra, eltartva a felelősséget a 16 éve regnáló kormánytól. A választási részvételi kedv terén láthatunk némi átrendeződést, összességében kevesebb szavazásra nyitott választó van, mint tavaly év végén, ami ebben a pillanatban inkább a Fidesznek kedvező, viszont a hosszú távú trendet és a Tisza előnyét nem kezdte ki.

A Mi Hazánk támogatottsága nem változott az év elején, a teljes népesség 4, a pártválasztók és biztos szavazó pártválasztók 6-6 százaléka szavazna a pártra, jelenleg a parlamenti küszöb körül mozog, esélyes a bejutásra. Ahogyan a szavazók a két nagy párt felé fordulnak a választás közeledtével, a Mi Hazánkat még nem könyvelhetjük el biztos befutóként, pláne, ha nem tudja kellően megkülönböztetni üzeneteit a kormánypártokétól.

A Kutyapárt a teljes népesség 4, a pártválasztók és biztos szavazó pártválasztók 5-5 százalékának szavazatával bír, éppen a bejutási küszöbön áll, biztosan szüksége lesz rá, hogy felhívja magára a figyelmet, hogy megőrizze bejutási esélyeit, bár tény, hogy eddigi megmérettetései közül most áll a legközelebb a parlamentbe jutáshoz.

A DK támogatottsága a Kutyapártéhoz közelít, a teljes népesség 3, a pártválasztók és biztos szavazó pártválasztók 4-4 százaléka szavazna a pártra, azaz jelenleg nem maradna a parlamentben, de egyelőre van esélye a bejutásra. A kisebb pártok mozgástere teljesen beszűkült a választási hajrára, jelenleg semelyik másik párt nem éri el az 1 százalékos támogatottságot. A bizonytalanok aránya 27 százalék.

