Orbán Viktor vagy Magyar Péter? Új eredmények érkeztek

Bár a tavaszi választásokig még jó pár hónap van hátra, egyre-másra kerülnek elő olyan közvélemény-kutatások, amelyek a kormánypártokat hasonlítják össze a legnagyobb ellenzéki párttal, a Tisza Párttal.

A Medián szeptember elején lezárult kutatása 13 százalékpontos Tisza-előnyt mért a biztos szavazók között, ami 2 százalékponttal kisebb különbség a júniusinál. A hvg.hu cikke szerint a Fidesz enyhe erősödése és a Tisza minimális gyengülése a miniszterelnöki posztra való alkalmasság megítélésében is megmutatkozott. Mint írták, bár Magyar Péternek sikerült megőriznie a vezető helyét Orbán Viktor előtt, 3 százalékponttal csökkent azoknak az aránya, akik teljesen alkalmasnak tartják őt, és 2 százalékponttal nőtt azoké, akik egyáltalán nem tartják kompetensnek a kormányfői posztra.

A cikk kiemelte, hogy a miniszterelnöki posztra való alkalmasság megítélésében azonban az a legfontosabb mérőszám, hányan tartják inkább alkalmasnak vagy inkább nem alkalmasnak egyik vagy másik jelöltet, és ebben a tekintetben a júniusi méréshez hasonlóan továbbra is Magyar Péter vezet. A teljes népesség 52 százaléka tartja őt inkább vagy teljesen alkalmasnak, míg Orbán Viktort csak 45 százalékuk.

A Medián eredményeit látva kíváncsiak voltunk arra, hogy olvasóink hogyan ítélik meg jelenleg, ki lenne alkalmasabb miniszterelnöknek? Az eredmény egyértelmű, a szavazásunkra érkező több ezer szavazat Magyar Péter döntő fölényét mutatta ki: