Orbán Viktor: Varga Juditban miniszterelnöki képességek voltak

Méltatta Lázár János képességeit is, szerinte 106 hasonló jelöltre lenne szüksége. Az ellenfeleiről azt mondta: „Az én gazdám a magyar nép. Akik szemben állnak velem, azok sose. Azoknak a gazdái mindig valahol máshol voltak.” Végül önkritikusan megjegyezte: „Rengeteg dolog nincs rendben, de hiába is lenne rendben”, és hozzátette: Hiller Istvánnal tudna érdemi párbeszédet folytatni.

„Legalább háromszor akart lemondani, hogy nem bírja. Kitartott, ameddig kitarthatott. Ez egy személyes fájdalom is, és óriási pazarlás, mert nagyon ritkán bukkan fel a magyar politikában olyan született tehetség, amilyen Varga Judit volt. A Judit briliáns. Miniszterelnöki képességek voltak benne.”

„Hazajött, és azt mondta, menjél, tegyél rendet. (…) Intellektuálisan jobb képességű ember, mint én, jobb jogász is volt, mint én.”

A miniszterelnök arról is beszélt, hogy 62 évesen kevés új dolog történik vele, de meghatotta, hogy beszélhetett a Nemzetközi Űrállomáson lévő Kapuval. Diogo Jota portugál focista haláláról azt mondta: „személyes veszteségként” élte meg.

Orbán Viktor a Hotel Lentulai legújabb adásában a Telex szemléje szerint a magyar társadalom megosztottságáról, Kapu Tibor űrutazásáról, futballról, migrációról, ellenfeleiről és Varga Juditról is. Kapu Tibor missziójára érkezett vegyes reakciókról azt mondta: „Azt értem, hogy vita, lökdösődés, de valóban pártalapú-e (…). A politika tehet-e róla, vagy ilyenek vagyunk. Magyarok vagyunk. Egybehangzóan egyet gondolni az nekünk nagyon nehezen megy.”

Előfizetőink máshol nem olvasott, higgadt hangvételű, tárgyilagos és

magas szakmai színvonalú tartalomhoz jutnak hozzá havonta már 1490 forintért.

Korlátlan hozzáférést adunk az Mfor.hu és a Privátbankár.hu tartalmaihoz is, a Klub csomag pedig a hirdetés nélküli olvasási lehetőséget is tartalmazza.

Mi nap mint nap bizonyítani fogunk! Legyen Ön is előfizetőnk!