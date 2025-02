Orbán Viktor volt sajtósa nem kap új megbízást

A Kormányzati Tájékoztatási Központ múlt héten pénteken közölte, hogy Havasi Bertalan lemondott posztjáról. Erről a Magyar Közlönyben megjelent miniszterelnöki határozat is tanúskodik, amely szerint a megbízatása február 14-i hatállyal meg is szűnt.

Havasi Bertalan, Orbán Viktor távozó sajtófőnöke nem kap új megbízatást, és várhatóan nem is vállal másik feladatot a kormányzaton belül, értesült a Telex megbízható forrásból. Informátoruk szerint „még nem tudják, hogyan pótolják” Havasit, aki közel 15 éven át volt Orbán Viktor közvetlen munkatársa. Havasi bizalmi posztot töltött be a miniszterelnök mellett, a legtöbb belföldi és külföldi utazására, tárgyalására elkísérte őt, a kormányfő legszűkebb környezetéhez tartozott.

