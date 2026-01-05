3p
Orbán Viktor zsíros béremelésre számíthat – Magyar Péter korlátozná a miniszterelnöki fizetést

mfor.hu

Így alakulhatnak a parlamenti fizetések.

A kormánypártok még 2018-ban döntöttek úgy, hogy a képviselők alapfizetését az előző évi bruttó átlagbérhez kötik, így azóta nem is kell minden évben új jogszabályt elfogadni a politikusok béremeléséhez – emlékeztet cikkében a hvg.hu, hozzátéve, hogy így a juttatások automatikusan emelkednek – vagy csökkennek – annak alapján, hogy az előző évben miként alakultak a keresetek nemzetgazdasági szinten.  

A portál számítása szerint az átlagos munkavállalókhoz képest jóval nagyobb fizetésemelést kaphatnak majd az országgyűlési képviselők: márciustól 180 ezer forinttal nőhet majd a mandátummal rendelkező politikusok havi juttatása.  Mint írták, a törvény szerint a képviselői alapfizetés az előző évi bruttó átlagbér háromszorosának megfelelő összeg, ami az idei 727 ezer forinttal számolva nagyjából 2,18 millió forintot jelent. Ezt a 2,18 milliós összeget viszont csak azok kapják majd, akiknek nincsen semmilyen parlamenti, kormányzati tisztségük, vagy bizottsági tagságuk.

Ha egy képviselő tagja például az egyik parlamenti bizottságnak is, akkor már az alapbér 1,2 szerese, azaz 2,6 millió forint jár neki, míg ha frakcióvezető, akkor kétszeres juttatást (4,36 millió forintot) vihet haza. 

Mennyi lesz a miniszterelnöki csekken?
Fotó: Facebook/Orbán Viktor

Orbán Viktor a választásokon kaszálhat nagyot

A portál hozzátette, Kövér László házelnök a képviselői alapbér 2,7-szeresét kapja meg havonta, így – 727 ezer forintos idei bruttó átlagbérrel számolva – 5,89 milliót kaphat majd márciustól. Ez több mint 480 ezer forintos fizetésemelést jelentene.  

Sulyok Tamás köztársasági elnök fizetése csaknem félmillió forinttal emelkedik majd jövőre, neki a házelnöki bér 1,1-szerese, azaz 6,48 millió forint jár majd. 

A hvg.hu szerint a miniszterelnök jövő évi fizetése nagyban függ majd attól, hogy nyer-e a Fidesz az áprilisi választáson. Országgyűlési képviselőként ugyan biztosan többet keres majd márciustól 180 ezer forinttal, de a miniszterelnöki bér júliustól júliusig érvényes, azaz az arra vonatkozó növekedést csak akkor veheti kézhez, ha továbbra is kormányfő marad. A miniszterelnöki pozícióért a házelnökével azonos juttatás jár, azaz 5,89 millió forint a havi összeg, ami kiegészül a képviselői alapbérrel, 2,18 millió forinttal. A lap kiemelte,

ha az áprilisi választások után Orbán Viktor ismét kormányt alakíthat, akkor a fizetése összesen 666 ezer forinttal nőhet, és meghaladhatja a 8 millió forintot. 

Magyar Péter korlátozná a miniszterelnöki bért

A Tisza Párt elnöke hétfőn Facebook-posztjában ismételten előhozta azt a korábban már ismert ötletét, miszerint a Tisza győzelmének esetén korlátoznák a kormányfői fizetést 2,5 millió forintban, azaz az nem sokkal lenne magasabb a képviselői alapbérnél.

„Nincs jobb nálam senki” – jelentette ki Orbán Viktor a Kormányinfón

A hagyomány szerint mindig karácsony előtt tartott nemzetközi sajtótájékoztatót Orbán Viktor, ám most az új év első napjaiban tette ezt. Sok kérdést feltettek az újságírók. 

Ma berúgja az évet Orbán Viktor?

Kérdés nem marad válasz nélkül?

Nagy Márton nemzetgazdasági miniszter előadást tart az Ipar 4.0 Nemzeti Technológia Platform Szövetség Smart Manufacturing (Smartman) című rendezvényén

„Sokra nem megyünk vele, ha közben sikerül majd elérni a 2000 forintos kenyérárat”– olvasóink a kormány 1 milliós átlagbér-céljáról

Lesz-e a bruttó átlagkereset 1 millió forint? Míg a Nagy Márton vezette Nemzetgazdasági Minisztérium kitart a célja mellett, olvasóink nem hisznek a miniszter prognózisának. Aki mégis, az viszont a magas várható inflációt emlegeti egyből.

Jön a szombati munkanap – de mikor lesz még ilyen 2026-ban?

Nem sokszor lesz átcsoportosított munkavégzés.

Razzia indul egy magyar vármegyében – itt van, mit vizsgál a NAV

A NAV adótraffipaxjában kutakodtunk.

Nemet mondott a polgármester: eltűntek a háborús plakátok egy vidéki városban

Nincs keresnivalója a plakátoknak – üzente meg.

Meghalt egy meghatározó expolgármester

Életének 79. évében elhunyt Krenner Antalné Nederman Mária, Vértesszőlős község első szabadon választott polgármestere, az ófalu díszpolgára és a helyi általános iskola egykori igazgatója. 

Bajnai Gordon: súlyos politikai válságok jöhetnek

A mesterséges intelligencia okozta technológiai átmenet megugró munkanélküliséget és elvesztegetett életeket hozhat – mondta Bajnai Gordon. Úgy látja, a világ vezető hatalma az lesz, amelyik a technológiát uralja.

Mégis beszélt újévkor Sulyok Tamás, ezek voltak a fő üzenetei

Az új évben uralkodjék közöttünk a megértés és a szeretet, találjunk rá mindannyian az összetartozás örömére – mondta Sulyok Tamás köztársasági elnök szerda éjfél után, a közmédiában.

Óriásit változik az életünk januárban – ezekre az újdonságokra készüljön fel!

Rengeteg újdonságot hozott a 2026-os év.

A képernyő elé bilincselte az ünnepek alatt a nézőket a Telekom

Megugrott a forgalom a cég hálózatán.

