Orbán Viktor zsíros béremelésre számíthat – Magyar Péter korlátozná a miniszterelnöki fizetést

A kormánypártok még 2018-ban döntöttek úgy, hogy a képviselők alapfizetését az előző évi bruttó átlagbérhez kötik, így azóta nem is kell minden évben új jogszabályt elfogadni a politikusok béremeléséhez – emlékeztet cikkében a hvg.hu, hozzátéve, hogy így a juttatások automatikusan emelkednek – vagy csökkennek – annak alapján, hogy az előző évben miként alakultak a keresetek nemzetgazdasági szinten.

A portál számítása szerint az átlagos munkavállalókhoz képest jóval nagyobb fizetésemelést kaphatnak majd az országgyűlési képviselők: márciustól 180 ezer forinttal nőhet majd a mandátummal rendelkező politikusok havi juttatása. Mint írták, a törvény szerint a képviselői alapfizetés az előző évi bruttó átlagbér háromszorosának megfelelő összeg, ami az idei 727 ezer forinttal számolva nagyjából 2,18 millió forintot jelent. Ezt a 2,18 milliós összeget viszont csak azok kapják majd, akiknek nincsen semmilyen parlamenti, kormányzati tisztségük, vagy bizottsági tagságuk.

Ha egy képviselő tagja például az egyik parlamenti bizottságnak is, akkor már az alapbér 1,2 szerese, azaz 2,6 millió forint jár neki, míg ha frakcióvezető, akkor kétszeres juttatást (4,36 millió forintot) vihet haza.

Mennyi lesz a miniszterelnöki csekken?

Fotó: Facebook/Orbán Viktor

Orbán Viktor a választásokon kaszálhat nagyot

A portál hozzátette, Kövér László házelnök a képviselői alapbér 2,7-szeresét kapja meg havonta, így – 727 ezer forintos idei bruttó átlagbérrel számolva – 5,89 milliót kaphat majd márciustól. Ez több mint 480 ezer forintos fizetésemelést jelentene.

Sulyok Tamás köztársasági elnök fizetése csaknem félmillió forinttal emelkedik majd jövőre, neki a házelnöki bér 1,1-szerese, azaz 6,48 millió forint jár majd.

A hvg.hu szerint a miniszterelnök jövő évi fizetése nagyban függ majd attól, hogy nyer-e a Fidesz az áprilisi választáson. Országgyűlési képviselőként ugyan biztosan többet keres majd márciustól 180 ezer forinttal, de a miniszterelnöki bér júliustól júliusig érvényes, azaz az arra vonatkozó növekedést csak akkor veheti kézhez, ha továbbra is kormányfő marad. A miniszterelnöki pozícióért a házelnökével azonos juttatás jár, azaz 5,89 millió forint a havi összeg, ami kiegészül a képviselői alapbérrel, 2,18 millió forinttal. A lap kiemelte,

ha az áprilisi választások után Orbán Viktor ismét kormányt alakíthat, akkor a fizetése összesen 666 ezer forinttal nőhet, és meghaladhatja a 8 millió forintot.

Magyar Péter korlátozná a miniszterelnöki bért

A Tisza Párt elnöke hétfőn Facebook-posztjában ismételten előhozta azt a korábban már ismert ötletét, miszerint a Tisza győzelmének esetén korlátoznák a kormányfői fizetést 2,5 millió forintban, azaz az nem sokkal lenne magasabb a képviselői alapbérnél.