Orbán Viktorék akár 2115-ig titkolható döntéseket is hoztak

A hvg360 cikke szerint csaknem 400 olyan határozatot hozott 2024-ben az Orbán-kormány, amelyet eltitkolna a nyilvánosság elől.

Mint írták, havonta átlagosan két olyan titkos kormányhatározat született, amelyet sehol nem tettek közzé, és a kabinet tagjain kívül is csak egy nagyon szűk kör ismeri a tartalmukat, de senki sem beszélhet ezekről, mert akár több évre is lecsukhatják. Ezekből az úgynevezett háromezres kormányhatározatból 2024-ben összesen 28-at hoztak, de ezeknek nemhogy a tartalmuk, még a címük is titkos, így a Miniszterelnöki Kormányiroda csak a darabszámot árulta el.

A határozatokat tartalmuktól függően 10, 20 vagy “Szigorúan titkos!” minősítés esetén 30 évre titkosították. Ráadásul ez utóbbi, legdurvább minősítés kétszer is meghosszabbítható, így a szóban forgó iratok 90 évre is elzárva maradhatnak a nyilvánosság elől. A portál hozzátette, hogy egy kormányzati döntés ilyen szintű titkosításának általában van jogos, észszerű indoka, hiszen ezekben a határozatokban hadititkok, nemzetbiztonságot érintő információk lehetnek, amelyek nyilvánosságra kerülése veszélyeztetheti Magyarország érdekeit.