Orbán Viktorék az év végére indultak be igazán

Az év utolsó napjaiban sok rendelet jelent meg.

A 2024-es évhez hasonlóan nyugodt év volt a 2025-ös a jogalkotás terén, és az utolsó napokban megszokott dömping is mérsékelt volt, de így is az utolsó 5 munkanapra jutott még a Magyar Közlöny éves terjedelmének 10 százaléka, illetve az ezekben a napokban még 524 jogszabályt módosítottak.

A Wolters Kluwer Kft. jogtárának adatai szerint 2025. január 1-je és december 31-e között összesen 1121 (2024-ben 1213) új jogszabály (törvény, kormány-, miniszteri vagy egyéb rendelet) jelent meg, amely trendszerűen illeszkedik a korábbi években megfigyelhető csökkenéshez, az összképet tekintve közepesnek mondható. (2023-ban 1567, 2022-ben 1446, 2021-ben 1517, 2020-ban 1367, 2019-ben 912, 2018-ban 849, 2017-ben 1192, a 2016-ban 1235, 2015-ben kereken 1300 jogszabályt alkotott meg a jogalkotó).

A 2025-ben kihirdetett jogszabályok összesen 11 874 oldalnyi Magyar Közlönyben voltak olvashatóak, ami továbbra is trendszerűen alacsonynak mondható. 2024-ben 11 566 oldal, 2023-ban 12 448 oldal, 2022-ben 11 882 oldal, 2021-ben 13 012 oldal, 2020-ban 11 824 oldal, míg a 2019-es évben 11 062 oldalnyi terjedelmű Magyar Közlöny jelent meg.

A 2025-ös évben is folytatódott a veszélyhelyzeti jogalkotás. Ebben ismét csökkenés, figyelhető meg, a 2024-es 96 darab, a 2023-as 202 darab és a 2022-es 267 darab után, az idei évben összesen 84 darab olyan kormányrendelet született, amit a rendkívüli jogrendre hivatkozva alkottak meg. Ez az összes jogszabály 7,5 százaléka, de ha csak a kormányrendeleteket vesszük alapul (összesen 490), akkor ezek 17,14 százaléka veszélyhelyzeti jogalkotás volt.

A jogalkotási gyár az év végén dübörgött
Fotó: DepositPhotos.com

Begyorsított a kormány az év végén

Az év utolsó pár napját ismét felgyorsult jogalkotási tempó jellemezte. A karácsony előtti és a két ünnep közötti időszakban (december 22-31.), az év utolsó öt munkanapján összesen 8 Magyar Közlöny jelent meg (az egész 2025-ös évben 162 darab, 2024-ben 139 Magyar Közlöny volt, 2023-ban 194, 2022-ben 223, 2021-ben 246, 2020-ban 298 darab), összesen 1207 oldal terjedelemben (2024-ben az utolsó négy munkanapon 2137 oldal, 2023-ban az utolsó 5 munkanapon 2023 oldal, 2022-ben az utolsó 5 munkanapon 1609 oldal), az alacsony szám ellenére még így is az éves közlönytermés 10,16 százaléka (tavaly 18,5 százalék) erre a pár napra esett. Tekintettel arra, hogy a december 22-i közlöny december 22-án délelőtt már megjelent a magyarkozlony.hu oldalon, ha az év utolsó közlönyeinek anyagait január 1-je nap végéig végig szerettük volna olvasni és 22-én délben egyből nekiállunk az olvasásnak, akkor naponta 110 oldalt kellett volna elolvasnunk, hogy végezzünk vele – derült ki a közleményből.

Ezen az utolsó pár munkanapon összesen 524 jogszabály módosítását rendelte el a jogalkotó (a módosítások egy része már január 1-je előtt hatályba is lépett), tavaly az a szám 1040 volt.

Több törvény született

Idén a tavalyihoz képest nagyobb mennyiségű törvényt alkotott meg az Országgyűlés, összesen 136 törvény és egy Alaptörvény módosítás, 2024-ben összesen 92 törvény (és két Alaptörvény módosítás) született (2023-ban 122, 2022-ben 81, 2021-ben 151, 2020-ban 179, 2019-ben 128, 2018-ban 139, de 2017-ben 208 és 2016-ban is 190).

Trónfosztás történt és a legaktívabb minisztériumok versenyében, az idei évben a Nemzetgazdasági Minisztérium letaszította trónjáról az Agrárminisztériumot. Az NGM 2025-ben 70 rendeletet, az AM pedig 60 rendeletet alkotott, míg a Belügyminisztérium 55 rendelettel fejezte be az évet.

