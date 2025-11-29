2p
Orbán Viktorék belecsaptak a lecsóba Nyíregyházán

Megkezdődött a Digitális Polgári Körök újabb „háborúellenes” gyűlése Nyíregyházán. Orbán Viktor egyenesen Moszkvából utazott a nyírség fővárosába. 

Győr után már összeszokott párosnak mondható Szabó Zsófi és Rákay Philip, így a nyíregyházi show levezénylését is rájuk bízták. Nem változott az sem, hogy most sem engedik oda a sajtót a résztvevőkhöz, csak az érkezőket lehetett megszólítani, akiknek a nagy része nem szívesen válaszolt az újságírók kérdéseire.

Mivel széket nem kaptak, az újságíróknak állniuk kell. „Pedig letérdelhetnénk, Orbán Viktor megérdemelné” – osztja meg adekvát véleményét az egyik néző a hvg.hu tudósítójával. 

Ahogy Győrben, úgy most is az Attraction látványszínház produkciója és Havasi Balázs zenéje alapozta meg a háborúellenes hangulatot és a két műsorvezető színrelépését. A DPK-nagykövetek ezúttal nem Orbán Viktor firkáját húzták magukra, cserébe komolyan vették az udvarlást Nyíregyházának, nemcsak a töltött káposztát dicsérték, hanem az űrhajósokat is, akiket a környék adott az országnak: Farkas Bertalant és Kapu Tibort. 

A műsor ezúttal is a közönségben ülők megszólításával kezdődött, elsőként a katonai kiképzés során elhunyt ukrajnai magyar Sebestyén József testvére, Sebestyén Márta kapott szót, majd a Zebra DPK egyik tagja beszélhetett arról, hogy szerinte az álhíreket a leggyorsabban a cáfolattal lehet feltartóztatni. 

Csisztu Zsuzsa, Giró-Szász András, Ókovács Szilveszter, Muri Enikő és Szabó Dénes kórusvezető, zenepedagógus volt az első színpadi kerekasztal-beszélgetés meghívottja. Muri Enikő elmondhatta, hogy egy ízig-vérig szabolcsi lány pont olyan, mint ő, Ókovács Szilveszter pedig megcáfolhatta a mondást, hogy háború idején hallgatnak a múzsák, Giró-Szász András pedig előrevetíthette, hogy ha lezárul végre a háború, mindenki rájön, hogy a miniszterelnöknek megint igaza volt, már rég békét kellett volna kötni – írja a hvg.hu jelen lévő tudósítója.

„A Moszkva-Nyíregyháza járattal érkeztem” – kezdte fellépését Orbán Viktor

Gulyás Gergely beszéde után következik Orbán Viktor, akit ezútta la nyíregyházi televízió főszerkesztője kérdez a színpadon. 

