Orbán Viktorék megint készülnek valamire – mi lesz ebből?

A miniszterelnök Facebook-oldalán tett közzé egy rövidke videót, amelyből kiderült, összeült szerdán a kormány, a legfőbb témának pedig az Egyesült Államokban tett látogatás eredményei bizonyulnak:
Orbán Viktor néhány konkrét miniszteri feladatot is elárult, úgy fogalmazott, hogy „szét kell osztani a munkát”. E szerint például:
- vannak megállapodások, amelyeket Szijjártó Péternek „bürokratikus nyelvre lefordítva és szentesítve” elkészíteni;
- Hankó Balázs kulturális és innovációs miniszternek is végig kell vinnie a megállapodásokat, és minél hamarabb beszámolnia azokról;
- Lantos Csabának az energetikai megállapodásokat kell követnie;
- míg Lázár Jánossal Orbán Viktor az egész megállapodási csomagot is áttekinti majd.
A miniszterelnök egyúttal azt is elárulta, hogy Bóka János európai uniós ügyekért felelős miniszter hétfőn az Egyesült Államokba utazik.
Arról, hogy tartanak-e Kormányinfót a héten, egyelőre még nincsen hír, amennyiben azonban tájékoztatót tart a kormány, azt szokás szerint közvetítjük majd olvasóinknak.