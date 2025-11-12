Orbán Viktorék megint készülnek valamire – mi lesz ebből?

A miniszterelnök Facebook-oldalán tett közzé egy rövidke videót, amelyből kiderült, összeült szerdán a kormány, a legfőbb témának pedig az Egyesült Államokban tett látogatás eredményei bizonyulnak:

Orbán Viktor néhány konkrét miniszteri feladatot is elárult, úgy fogalmazott, hogy „szét kell osztani a munkát”. E szerint például:

vannak megállapodások, amelyeket Szijjártó Péternek „bürokratikus nyelvre lefordítva és szentesítve” elkészíteni;

Hankó Balázs kulturális és innovációs miniszternek is végig kell vinnie a megállapodásokat, és minél hamarabb beszámolnia azokról;

Lantos Csabának az energetikai megállapodásokat kell követnie;

míg Lázár Jánossal Orbán Viktor az egész megállapodási csomagot is áttekinti majd.

A miniszterelnök egyúttal azt is elárulta, hogy Bóka János európai uniós ügyekért felelős miniszter hétfőn az Egyesült Államokba utazik.

Arról, hogy tartanak-e Kormányinfót a héten, egyelőre még nincsen hír, amennyiben azonban tájékoztatót tart a kormány, azt szokás szerint közvetítjük majd olvasóinknak.