1p

Honnan kerít pénzt a kormány a 14. havi nyugdíjra?
Mit okoznak a kedvezményes hitelek?
Lesz ítélet az MNB-botrányban a választásokig?

Online Klasszis Klub élőben Simor Andrással!

Vegyen részt és kérdezze Ön is a korábbi jegybankelnököt!

2025. november 12. 15:30

A részvétel ingyenes, regisztráljon itt!

Közélet Orbán Viktor

Orbán Viktorék megint készülnek valamire – mi lesz ebből?

mfor.hu

Kormányülést tartanak.

A miniszterelnök Facebook-oldalán tett közzé egy rövidke videót, amelyből kiderült, összeült szerdán a kormány, a legfőbb témának pedig az Egyesült Államokban tett látogatás eredményei bizonyulnak:

Orbán Viktor néhány konkrét miniszteri feladatot is elárult, úgy fogalmazott, hogy „szét kell osztani a munkát”. E szerint például:

  • vannak megállapodások, amelyeket Szijjártó Péternek „bürokratikus nyelvre lefordítva és szentesítve” elkészíteni;
  • Hankó Balázs kulturális és innovációs miniszternek is végig kell vinnie a megállapodásokat, és minél hamarabb beszámolnia azokról;
  • Lantos Csabának az energetikai megállapodásokat kell követnie;
  • míg Lázár Jánossal Orbán Viktor az egész megállapodási csomagot is áttekinti majd.

A miniszterelnök egyúttal azt is elárulta, hogy Bóka János európai uniós ügyekért felelős miniszter hétfőn az Egyesült Államokba utazik.

Arról, hogy tartanak-e Kormányinfót a héten, egyelőre még nincsen hír, amennyiben azonban tájékoztatót tart a kormány, azt szokás szerint közvetítjük majd olvasóinknak.

LEGYEN ÖN IS ELŐFIZETŐNK!

Előfizetőink máshol nem olvasott, higgadt hangvételű, tárgyilagos és
magas szakmai színvonalú tartalomhoz jutnak hozzá havonta már 1490 forintért.
Korlátlan hozzáférést adunk az Mfor.hu és a Privátbankár.hu tartalmaihoz is, a Klub csomag pedig a hirdetés nélküli olvasási lehetőséget is tartalmazza.
Mi nap mint nap bizonyítani fogunk! Legyen Ön is előfizetőnk!

 

Zsákbamacskát is árul a NAV – ön megvásárolná?

A NAV árverési oldalán kutakodtunk.

Karácsony Gergelynek 30 napja maradt, hogy találjon egy helyettest

Karácsony Gergelynek 30 napja maradt, hogy találjon egy helyettest

Több mint egy éve nem választottak főpolgármester-helyettest.

Cseh Katalin is csatlakozik az új balos párthoz

Cseh Katalin is csatlakozik az új balos párthoz

A Humanisták a rózsaszínt választották.

Orbán Balázs is megszólalt az amerikai mentőcsomagról

Orbán Balázs is megszólalt az amerikai mentőcsomagról

Nem az osztogatáshoz kell szerinte.

Törvényes Terézváros Airbnb-rendelete a Kúria szerint

Törvényes Terézváros Airbnb-rendelete a Kúria szerint

A rövid távú lakáskiadás tilalma jogszerű, a rendelet 2026. január 1-jén hatályba léphet – foglalta össze Soproni Tamás.

Bajban van a Megasztár?

Érdekesen alakultak a televíziós nézettségi adatok az elmúlt héten.

Orbán Viktor: sose tekintsék véglegesnek, hogy nincs elnöki hatalmi rendszerünk

Orbán Viktor: sose tekintsék véglegesnek, hogy nincs elnöki hatalmi rendszerünk

A miniszterelnök az ATV vendége volt, közel 15 év kihagyással.

Váratlan helyen tűnik fel Orbán Viktor

Váratlan helyen tűnik fel Orbán Viktor

„Tabuk nélkül” fog válaszolni?

Negyvenéves álma teljesült be Szijjártó Péternek

Újabb tisztsége lett a miniszternek, kedvenc klubja pedig rögtön milliárdokat kapott.

Itt van Orbán Viktor válasza, hogy elfogadja-e Magyar Péterrel a vitát

Válaszolt Orbán Viktor miniszterelnök Pintér Bence győri polgármester felkérésére, amely szerint november 15-ére nyilvános vitára hívta Magyar Pétert, a Tisza Párt elnökét és a hivatalban lévő kormányfőt.

A biológiai életkor a rákmegelőzés új kulcsa – Klasszis Podcast

A biológiai életkor a rákmegelőzés új kulcsa – Klasszis Podcast


Interjú a CMC Déli Klinika orvos igazgatójával.

MFOR hírlevél

Friss

MBH Bank elemzés

Piac&Profit cikkei

Turizmus Online cikkei

Videók

Top 24

Top 168