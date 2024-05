Orbán Viktorék megint törik valamin a fejüket

Szerda van, így – a kínai elnök látogatása dacára – Orbán Viktor kormányülést hívott össze.

„Kampányban sincs megállás! A kormány dolgozik”

– áll a kormányfő Facebook-bejegyzésében.

A képen a múltkori, meglehetősen gondterhelt arcok helyett most nagyon vidáman nevetgélő miniszterek és háttéremberek láthatók a miniszterelnök társaságában, úgy tűnik, nem igazán viselte meg őket a szerda reggel közzétett, lesújtóan rossz ipari termelési adat, melyet ebben a cikkünkben elemeztünk.

A szerdai kormányüléseket rendszerint csütörtöki Kormányinfó szokta követni, amit az új kormányszóvivő, Vitályos Eszter, valamint a Miniszterelnökséget vezető miniszter, Gulyás Gergely tart. Ha most is lesz ilyen sajtóesemény, arról lapunk percről percre fog tudósítani, illetve kollégánk a helyszínen is kérdezni a kancelláriaminisztert.

Vajon lesz csütörtökön Kormányinfó? Ha igen, mi ott leszünk!

Nagy Márton nemzetgazdasági miniszter azonban már szerda délután doorstep sajtótájékoztatót fog tartani. Ennek apropóját az adja, hogy most jár le az a kéthetes moratórium, melyet az üzemanyag-kereskedőknek biztosítottak arra, fogyasztói áraikat a régiós átlaghoz igazítsák.