Orbán Viktorék milliárdokat érő kiskapura bukkanhattak

Kiemelték, a kohéziós politika félidős felülvizsgálata miatt ilyen „átprogramozásra” minden tagállamnak lehetősége van, a magyar kormány mozgásterét viszont az is bővítheti, hogy a 2027 végéig tartó megmaradt pénzek elköltésében bizonyos szabályokat újraírnak jelenleg.

A portál kiemelte, a kiskaput az jelentheti, hogy a Bizottság azt szeretné, hogy a tagállamok többet költsenek bizonyos stratégiai célokra, például a digitális technológiai fejlesztésekre és biotechnológiára. A Népszava úgy értesült, hogy ez a kérvény a regionális fejlesztés négy programját is érintené, köztük a Gazdaságfejlesztési és Innovációs (GINOP PLUSZ) és az Emberi Erőforrás Fejlesztési (EFOP PLUSZ) operatív programokat.

Március elején aztán a magyar kormány újabb kérést intézett a Bizottsághoz, immár 605 millió euró (242 milliárd forint) átcsoportosítását kérvényezte a befagyasztott pénzekből – ezek kifizetését azonban a Bizottságnak is jóvá kell hagynia. A kérvény elbírálására négy hónapja lenne, viszont döntés helyett a Bizottság újabb kérdéseket intézett a kormányhoz.

Éppenséggel akár meg is szerezhetik a pénzeket? Fotó: Orbán Viktor / Facebook

Mint írták, a kohéziós politikában ugyanakkor fontos elem a rugalmasság is, és bár a fő programokat és prioritásokat az Európai Bizottsággal egyeztetve kell megterveznie a tagállamoknak, egyes programokon belül van némi mozgástere a nemzeti kormányoknak.

A cikk szerint a kohéziós politika egy része az úgynevezett horizontális feljogosító feltételek miatt blokkolt terület, ilyenek például az Alapjogi Charta megsértésével kapcsolatos aggályok. Ide tartoznak a gyermekvédelmi törvénnyel, vagy a tudomány szabadságával kapcsolatban megfogalmazott aggályok. A portál hozzátette, vannak úgynevezett tematikus feltételek is, például a különböző szakpolitikához kapcsolódóan a kormány csak akkor kaphat uniós pénzt, ha előre meghatározott nemzeti terveket tesz le az asztalra.

A cikk emlékeztetett, a jelenlegi, 2020-2027-es uniós költségvetésből több csatornán fagyasztották be a Magyarországnak szánt pénzeket. A főszabály szerint a pénzek feloldásához szigorú feltételeknek kellene megfelelnie a kormánynak, de a költségvetési ciklus félidős átírása ügyében új lehetőségek nyílhatnak Magyarország számára.

A magyar kormány csaknem kétmilliárd euróhoz is hozzájuthat a befagyasztott uniós pénzekből „némi ügyeskedéssel” – értesült a Népszava .

