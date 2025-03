Orbán Viktorék nagyokat mosolyogva készülnek valamire – ebből Kormányinfó lesz

A miniszterelnök Facebook-posztja szerint az adócsökkentés jelentette a szerdai kormányülés fő témáját, ahol a képek tanúsága szerint alapvetően jó hangulatban ültek össze. Van miről beszélni ezen felül is, hiszen ahogy arról cikkünkben is írtunk, Orbán Viktor kedden bejelentette, árrésstopot vezetnek be a boltokban:

A miniszterelnök posztjából az is kiderült, hogy akadt egy szülinapos kormánytag is, így a szerdai kormányülésen erről is megemlékeztek, a miniszterelnöki posztban éppen Pintér Sándor belügyminiszter gratulált.

Szerkesztőségünkbe is megérkezett a meghívó a kormányülést rendszerint egy nappal követő Kormányinfóra, amelyen reggel 10-kor várja majd az újságírókat Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter, és Vitályos Eszter kormányszóvivő a szokásos címmel. Lapcsoportunk percről percre tudósítással követi majd a bejelentéseket.