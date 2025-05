Orbán Viktorék nincsenek egyedül: Magyarország szomszédja is lépett már

Online Klasszis Klub élőben László Csabával! Vegyen részt és kérdezze Ön is a korábbi pénzügyminisztert!

Ezenkívül több országban is vannak részleges tiltások érvényben, Ausztráliában, Új-Zélandon, Kanadában, az Egyesült Arab Emírségekben, Indiában és Dél-Afrikában is.

2025 januárjától Kazahsztán nemcsak a 18, hanem a 21 év alattiak számára is megtiltotta az energiaitalok értékesítését. Törökország 2017 óta tiltja az energiaitalok árusítását kiskorúaknak, ez egy átfogó egészségügyi intézkedéssorozat része volt, amely a magas koffeinfogyasztás kockázataira hívta fel a figyelmet.

A románok a tiltással kifejezetten szigorúak voltak, hiszen amellett, hogy az iskolákból és az egészségügyi intézményekből is kitiltották azok árusítását, az is törvénysértő, hogyha valaki ingyen átad energiaitalokat kiskorúaknak.

A szintén V4-es Csehország valamennyivel enyhébb szabályozással lépett fel az energiaitalok ellen, ugyanis a 2024 végén meghozott intézkedés az energiaitalok árusítását a 15 év alattiaknak tiltotta meg , valamint az iskolákból is kitiltotta azokat. A szokásosnál enyhébb korlátozás annak eredménye, hogy a cseh parlament rendkívül megosztott a kérdésben, és a vonatkozó törvény csak így kapta meg a szükséges támogatást. A Balkan Insight szerint ugyanakkor az országban továbbra is megvan a törekvés arra, hogy elérjék, hogy 18 éven aluliak ne vásárolhassanak a termékekből, ehhez azonban további lobbizásra lesz szükség.

Magyarország a Visegrádi Négyeken belül sincsen egyedül ezzel a tiltással, ugyanis Lengyelországban 2024. január 1-től lépett életbe a vonatkozó szabályozás . Ennek értelmében az olyan energiaitalok, amelyek több mint 150 mg koffeint vagy taurint tartalmaznak, csak személyi igazolvánnyal vásárolhatók. A jogszabály emellett teljes körű értékesítési tilalmat vezetett be az iskolák és más oktatási intézmények területén lévő üzletekben és automatákban is, így ezekben senki sem vásárolhat energiaitalokat.

Lettország 2016-ban követte Litvániát . A tilalom azokat az energiaitalokat érinti, amelyek nagy mennyiségű koffeint vagy serkentő anyagokat, azaz például taurint vagy guaranát tartalmaznak. A boltoknak életkor-ellenőrzést kell végezniük, és figyelmeztető táblákat kell kihelyezniük, amelyek a fogyasztás káros hatását taglalják, köztük a terhes nőket érintő veszélyeket is ismertetve.

Litvánia 2014-ben elsőként tiltotta be Európában az energiaitalok 18 év alattiaknak történő értékesítését , a jogszabály minden olyan italra vonatkozik, amely literenként több mint 150 mg koffeint tartalmaz.

