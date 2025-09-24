Orbán Viktorék összedugták a fejüket: ismét bejelentésekre készül a kormány

Szerkesztőségünkbe is megérkezett a meghívó szerda délután, miszerint a kormány betartotta Gulyás Gergely múltheti ígéretét, és a kormányülés eredményeiről ezúttal is Kormányinfón tájékoztatnak – a hagyományosnak nevezhető, csütörtök délelőtti időpontban. A megszokott, „Mit, miért tesz a kormány?” címmel rendezendő eseményen a szokásos csapat, azaz a Miniszterelnökséget vezető miniszter, és Vitályos Eszter kormányszóvivő várja majd az érdeklődőket.

Téma ezúttal is akad bőven, az Otthon Start program harmadik hetében járunk, de a budapesti szemétszállítás szerdai leállása, a bejelentett békemenet, a kormány újabb nemzeti konzultációja, Magyarország olaj- és energiaellátása, Trump amerikai elnök orosz-ukrán háborút érintő kijelentései, valamint más, aktuális közéleti ügyek is előkerülhetnek majd a tájékoztatón.

Szokás szerint élő közvetítésünkben követheti majd, hogy pontosan mit jelentenek be Gulyás Gergelyék.