Orbán Viktorék rengeteg üres frázissal és a nem kormánypárti sajtó nélkül indították el a kampányt

A nem kormánypárti sajtó kizárásával rúgta be a kampányát a Fidesz-KDNP, ahol a mikrofont egymásnak adta Deutsch Tamás, mint az EP-lista vezetője, Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter, valamint Orbán Viktor miniszterelnök is.

Orbán Viktor beszédében is megerősítette azt a szlogent, amellyel minden bizonnyal a június 9-i választás előtt kampányolni fognak, ez a ’Csak a béke! Csak a Fidesz!’. Rendkívül hosszúra nyúló beszédében a kormányfő egyebek mellett megismételte, hogy Magyarország senki oldalán nem lép be az orosz-ukrán háborúban, majd hosszasan fejtegette, hogy véleménye szerint „a háborúpárti kormányok, a brüsszeli bürokraták, Soros György hálózata milliószám küldi a dollárokat” Budapestre a baloldalnak.

A miniszterelnök nagyon hangzatos magasságokba emelkedve végül kijelentette:

Hogy Brüsszelben is értsék: no migration, no gender, no war! Ez áll a választási manifesztumban, amelyet ma kibocsátunk.