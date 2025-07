Orbán Viktorék szigorú lépésétől zeng a nemzetközi sajtó

Online Klasszis Klub élőben Szent-Iványi Istvánnal! Vegyen részt és kérdezze Ön is a neves külpolitikai szakértőt!

Az itt kiemelt portálok mellett többek közt például az Independent, az IQ szakmai portál, az Euronews, az ír RTE, és az amerikai AP is külön hírben foglalkozott az üggyel.

A Sziget az egyik legismertebb magyarországi rendezvény, így nem meglepő, hogy egy ide meghívott előadó kitiltása a nemzetközi hírportálokon is főoldalas hír. Ezekből válogattunk:

Míg a Mazsihisz és az izraeli nagykövetség üdvözölte a kitiltási döntést, a Sziget szervezői úgy fogalmaztak, hogy „a kormány mai döntése Kneecap kitiltásáról nemcsak a Sziget hírnevét veszélyeztetheti, hanem Magyarország nemzetközi megítélését is negatívan befolyásolhatja”.

Előfizetőink máshol nem olvasott, higgadt hangvételű, tárgyilagos és

magas szakmai színvonalú tartalomhoz jutnak hozzá havonta már 1490 forintért.

Korlátlan hozzáférést adunk az Mfor.hu és a Privátbankár.hu tartalmaihoz is, a Klub csomag pedig a hirdetés nélküli olvasási lehetőséget is tartalmazza.

Mi nap mint nap bizonyítani fogunk! Legyen Ön is előfizetőnk!