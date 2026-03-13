5p

Vegyen részt Ön is!

Részletek >>

Közélet A hét margójára Orbán Viktor

Orbán Viktornak megint szerencséje lesz?

Csabai Károly
pénzügyi szakközgazdász, főszerkesztő

Főszerkesztői jegyzet arról, hogy az ismét pont egy hazai országgyűlési választás előtt kitört újabb háború erősítheti a hatalmon lévő kormány pozícióját, miután intézkedéseivel azt az érzetet keltheti a szavazópolgárokban, hogy megvédi őket. Most például az üzemanyagárak stoppolásával. De vajon elég lesz-e ez a győzelemhez? Ezek jutottak eszembe a hét eseményeiről.

1998-ban nem volt kérdés. Azt megelőzően két évvel robbant ki a Tocsik-ügy, amely a rendszerváltás utáni Magyarország addigi legnagyobb visszhangot kiváltó korrupciós és politikai botrányaként vonul(t) be a történelemkönyvekbe, miután Dr. Tocsik Márta jogász sikerdíj címén 804 millió forintot kapott az Állami Privatizációs és Vagyonkezelő Rt.-től (ÁPV Rt.), amelynek egy része fiktív tanácsadói szerződéseken keresztül az akkori kormánypártok (MSZP és SZDSZ) pártkasszáiba vándorolt vissza. A botrány miatt Suchman Tamás privatizációs miniszternek le kellett mondania (akkor még ilyen világ volt), és az ÁPV Rt. teljes igazgatóságát leváltották. Ennél súlyosabb és akkor még magától értetődő következményként pedig a „szocik” bukták a választásokat, győzött a Fidesz vezette ellenzék – más kérdés, hogy össze kellett „bútoroznia” az addig számára ellenszenves kisgazdákkal és kereszténydemokratákkal.

A 2010-es Fidesz-győzelemhez viszont már az is kellett, hogy Gyurcsány Ferenc a 2006-os őszödi beszéd („Hazudtunk reggel, éjjel, meg este”) kavarta hatalmas belpolitikai vihar ellenére maradt a helyén.

Tudom, a ha-val kezdődő mondatoknak semmi értelmük, de azért csak képzeljük el, mi lett volna, ha a második Orbán-kormány már akkor megalakul és az ő regnálása alatt robban ki a 2008 őszi világgazdasági válság. Nem vagyok teljesen biztos, hogy az amiatt elengedhetetlenné vált megszorítások után is elnyerte volna a Fidesz-KDNP kettős a szavazók szimpátiáját 2010 tavaszán.

Úgy viszont igen, hogy a – mondhatni – piszkos munkát, a gazdaság úgy-ahogy történő helyreállítását a végül 2009-ben már tényleg félreállt Gyurcsány-kabinet helyére lépő, szigorúan egy évre szerződő szakértői kormány Bajnai Gordon vezetésével elvégezte.

Arról már a Fidesz harmadik, 2014-es választási győzelme után döntött az Orbán-kormány, hogy kivezeti a devizahiteleket. Mondjuk, ez elvárható is volt tőle, hiszen azok elharapódzását ő maga idézte elő. Még az első, 1998-2002 közötti ciklus alatt, amikor bevezette a rendkívül kedvezményes, a piacinál alacsonyabb kamatozású és szokatlanul hosszú lejáratú (maximum 35 éves) lakáshiteleket, amelyek állami támogatása aztán annyira megterhelte a központi költségvetést, hogy a 2002-ben hivatalba lépett Medgyessy-kormány kénytelen volt azokat eltörölni. Ennek kapcsán kezdték 2004-ben a bankok a forintosnál jóval olcsóbb devizahiteleket folyósítani, arra apellálva, hogy majd három év múlva bevezetjük az eurót. Ám ehelyett jött a válság. „Hála” Amerikának.

Mindenesetre az Orbán-kormánynak a devizahitelek 2014. novemberi kötelező forintosításáról hozott döntése alig két hónappal később telitalálatnak bizonyult. 2015 januárjában ugyanis a svájci jegybank teljesen váratlanul eltörölte a svájci frank euróval szembeni árfolyamküszöbét, amely hatására a forint árfolyama is beszakadt a frankkal szemben; az addigi 250-260 forint körüli árfolyamról percek alatt 300 forint fölé, esetenként rövid időre 400 forint közelébe ugrott a jegyzés. Még szerencse, hogy a devizahitelek forintosítási árfolyamát már a januári sokk előtt 256,5-ön fixálták. Kivéve a nem jelzálogalapú hitelekét (például autóhitel vagy személyi kölcsön), ezeknél erre csak a frankválság kirobbanása után került sor.

Orbán Viktor a végén nevet?
Fotó: Facebook / Orbán Viktor

Innen aztán ugrunk egy nagyot, 2022 tavaszáig. Azt nem állítom, hogy akkor a Fidesz nem hosszabbította volna meg újabb négy évvel a regnálását. Hiszen az akkori ellenzéki együttmüködési bénázása ezt nem veszélyeztette. Ám abban, hogy még a 2018-asnál is nagyobb – ahogy Orbán fogalmazott: a Holdról is látható – kétharmados sikert arattak, a szavazás előtt alig öt héttel korábban kitört orosz-ukrán háború jócskán segített. Ilyen helyzetekben ugyanis sokan pánikba szoktak esni, félni a következményektől, s mivel nem sejtik, mit tenne az ellenzék, a hatalmon lévőktől remélnek védelmet. Márpedig ezt úgy 2 ezer milliárd forintos állami pénz formájában és a mindenfajta védelem azóta napi szintűvé váló szlogenjének a sulykolásával az Orbán-kabinettől megkapták.

Most bizonyos értelemben hasonló, más értelemben viszont egészen más a helyzet. Abban tetten érhető az analógia, hogy ismét kitört egy háború, ezúttal a Közel-Keleten. S bár annak „társkirobbantója”, Donald Trump ezt is szeretné gyorsan lezárni (bár ahhoz képest, hogy az orosz-ukrán konfliktus 24 óra alatti befejezésébe is beletört a bicskája, lehetnek kétségeink), ennek nem látszik esélye. Az majd kiderül, hogy ugyanaddig elnyúlnak-e ezek a harcok, mint a szomszédunkban már több mint négy éve zajlók.

Így tehát megint van mit és kit megvédeni. Most éppen az elszabaduló energiaáraktól. Jött is a védett üzemanyagár (azért nem árstop, mert annak 2021 végi válfaja látványosan kompromittálódott) és a jövedékiadó-csökkentés. Ha a kormánynak szerencséje van – de nem nekünk, autósoknak –, akkor az újabb háború legalább még április 12-éig eltart. Az ugyanis valószínűleg az 595 és 615 forintosnál magasabban tartja a piaci benzin- és gázolajárakat.

Kérdés, ez elegendő lesz-e a Fidesznek az újabb győzelemhez. Hiszen van egy jelentős különbség 2022-höz képest: most, harminc nappal a választások előtt a közvélemény-kutatóknál egy kivételével vezet a fő ellenzéki erő. Márpedig a Tisza immár másfél éve tartó – eleinte kisebb, hónapok óta viszont már viszonylag biztos arányúnak tekinthető – vezetését az utóbbi időszak masszív hangulatjavító intézkedései sem látszanak veszélyeztetni.

LEGYEN ÖN IS ELŐFIZETŐNK!

Előfizetőink máshol nem olvasott, higgadt hangvételű, tárgyilagos és
magas szakmai színvonalú tartalomhoz jutnak hozzá havonta már 1490 forintért.
Korlátlan hozzáférést adunk az Mfor.hu és a Privátbankár.hu tartalmaihoz is, a Klub csomag pedig a hirdetés nélküli olvasási lehetőséget is tartalmazza.
Mi nap mint nap bizonyítani fogunk! Legyen Ön is előfizetőnk!

 

MFOR hírlevél

Friss

A 100 Leggazdagabb

További hírek >

Piac&Profit cikkei

Turizmus Online cikkei

Videók

Top 24

Top 168