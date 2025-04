Orbán Viktorra ismét vár egy „pénteki találkozó”

Nyugdíjszerviz élőben Karácsony Mihállyal és Malicskó Gáborral Vegyen részt és kérdezze Ön is a szakértőket!

Az említett helyszínre az ellenzéki párt múlt pénteken is tiltakozó akciót hirdetett. Bedő Dávid, a Momentum frakcióvezetője a Facebook-oldalán azt írta, az MTVA épületének mind a hét bejáratát blokád alá vették. Hozzátette, a rendőrök felszakították a blokádláncot és igazoltatni kezdtek, így a miniszterelnök végül bejutott az épületbe. Varsányi Áron, a párt szóvivője kedden közölte, „84 500.- magyar forintba kerül, ha demonstrálsz a miniszterelnök ellen”, és a bírságot mindössze 3 nap alatt megküldték a Momentum tagjainak, így neki is.

