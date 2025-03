Orbán Viktorra kerül a németek célkeresztje – kőkemény terv készül

A koalíciós tervezet a Weimari Háromszög – Németország, Franciaország és Lengyelország – szorosabb együttműködését is sürgeti az uniós politikák alakításában. A dokumentum szerint „az összes releváns európai kérdésben szoros egyeztetésre törekszünk, hogy az EU egészének szolgálatában egységesebben tudjunk fellépni”. A Merz-kabinet emellett véget vetne annak a gyakorlatnak, hogy a német kormány tartózkodik az uniós szavazásokon, ha a tárcák nem tudnak egységes álláspontot kialakítani.

A tervezet szerint „a meglévő védelmi eszközöket – a kötelezettségszegési eljárásoktól az uniós források visszatartásán át a tagsági jogok, például a tanácsi szavazati jog felfüggesztéséig – a jövőben sokkal következetesebben kell alkalmazni, mint korábban”. A leendő koalíció emellett azt is szeretné, ha kül- és biztonságpolitikai kérdésekben – például szankciók esetén – bevezetnék a minősített többségi szavazást, hogy ne lehessen mindent egyhangúsághoz kötni. Ezzel közvetlenül reagálnának arra, hogy Magyarország több alkalommal is megvétózta Oroszország elleni uniós intézkedéseket.

