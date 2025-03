Orbán Viktort meg sem hívták, de van véleménye az európai vezetők találkozójáról

A londoni találkozót Keir Starmer brit miniszterelnök szervezte, azon olyan európai vezetők vettek részt, akik készek érdemi lépéseket tenni Ukrajna támogatásáért. A csúcstalálkozón jelen volt Volodimir Zelenszkij ukrán elnök, Emmanuel Macron francia elnök, Olaf Scholz német kancellár, Donald Tusk lengyel és Giorgia Meloni olasz miniszterelnök. Meghívást kapott több más ország vezetője is, köztük Justin Trudeau kanadai kormányfő, valamint a román elnök és több európai miniszterelnök. Orbán Viktort és Robert Ficót viszont nem hívták meg a találkozóra.

Orbán szerint ez „rossz, hibás és veszélyes”, Magyarország viszont továbbra is a béke pártján áll.

