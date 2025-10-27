Orbán Viktort megint megválasztják? Összeül a Fidesz

A Telex értesülése szerint november 22-én tart budapesti kongresszust a Fidesz. A cikk kiemelte, a kongresszus logikusan a párt kétévente esedékes tisztújító kongresszusát takarja, amit 2023-ban szintén november közepén tartottak Budapesten, a Hungexpón, közel 1500-1800 résztvevővel.

Mint írták, ez lesz a 31. kongresszus, de nagy meglepetéseket már két éve sem tartogatott a tisztújítás: akkor is az eddigi pártelnököt, Orbán Viktort, illetve az eddigi alelnököket, Gál Kingát, Kubatov Gábort, Kósa Lajost, és Németh Szilárdot jelölték és választották meg, kihívók nem voltak.

A portál emlékeztett, Orbán Viktor kis megszakítással összesen 29 éve már a Fidesz elnöke. Először 1993-ban választották meg a párt élére, majd 2000-ben lemondott, amikor a kongresszus arról döntött, hogy nem lehet valaki egyszerre miniszterelnök és pártelnök.