Orbán Viktor újabb, immár sokadik sajtópert vesztett Spar-ügyben

Ezzel Orbán tíz nap alatt már a hatodik bírósági perét vesztette el első fokon – írja a Media1. Igaz, akadt egyetlen olyan szerkesztőség elleni eljárás is, ahol a bíróság neki kedvezett, de ott már biztosan fellebbezés lesz – teszi hozzá a lap. A friss elsőfokú ítélet szerint jogszerűen írta le azt a pécsi portál, hogy „Hans Reisch közölte: Orbán Viktor már kérte a kereskedelmi multitól: engedje meg rokonának, hogy befektessen a magyar leányvállalatba”, ugyanis a szöveget teljes egészében, kontextusában kell értelmezni. A Pécsi Törvényszék 386.351 Ft perköltség és 36.000 Ft eljárási illeték megfizetésére kötelezte Orbán Viktor miniszterelnököt, amiért a kormányfő megalapozatlanul citálta bíróság elé a pecsistop.hu címen elérhető hírportál szerkesztőségét, ezért a felperes pervesztessé vált.

Orbán Viktor magánszemélyként eddig kevéssé bizonyult sikeresnek a most folyó sajtóperekben

Fotó: MTI/Miniszterelnöki Sajtóiroda/Fischer Zoltán

A bírósági ítélet nem jogerős. Azt egyelőre nem tudni, hogy Orbán Viktor fellebbez-e ellene, vagy beletörődik és fizet.

A bíróság indoklása szerint, a vitatott közlés szövegkörnyezetéből kiragadva kétségtelenül magában hordozza azt a tényállítást, hogy a felperes befektetési lehetőséget kért a Spar hazai leányvállalatába, mindazonáltal a bíróság szerint a cikk egészét és szövegösszefüggéseit tekintve a szóban forgó kijelentés közvetlenül és szorosan kapcsolódik a magyar kormány állítólagos nyomásgyakorlásával és a Spar sérelmeivel kapcsolatos fejtegetésekhez, vagyis a sérelmezett állítás összességében annak a közéleti vitának a szerves része, amely a Spar és a felperes által képviselt magyar kormány között zajlik, így csak a szövegkörnyezetbe beágyazottan bírálható el.

A társadalmi-közéleti vita eldöntése, továbbá a vita során megjelenő közlésekben, állításokban való „igazságtétel” – a bíróság szerint – nem lehet sajtó-helyreigazítás tárgya.

Másrészt a törvényszék megítélése szerint – egyetértve az alperes ezzel kapcsolatos érvelésével – a közvélemény széles rétegeit érintő intenzív társadalmi, közéleti vitában megjelenő közlésekre is vonatkozik az Alkotmánybíróságnak a politikai vitákra vonatkozó álláspontja. Eszerint a politikai vita keretében megfogalmazott tényállítások meghatározása nem történhet önmagában a bizonyíthatósági teszt köznapi értelemben vett automatikus alkalmazásával, azaz nem szorítkozhat kizárólag a vizsgált kijelentés szó szerinti tartalmának értékelésére.

A miniszterelnök az elmúlt napokban két pert is vesztett a Fővárosi Törvényszéken az RTL.HU ellen, egyet a Magyar Narancs ellen. Szintén elvesztette az Index és az Economx című lapok elleni perét – utóbbi azért is különösen érdekes, mivel az Index és az Economx Mészáros Lőrinc közeli médiaterméknek számít, ráadásul nem számoltak be az ítéletekről. Eddig egyetlen médium ellen áll nyerőre Orbán, ez pedig a Klubrádió, mely azonnal jelezte, hogy fellebbez a szerinte igazságtalan ítélet ellen – összegzi a Media1.