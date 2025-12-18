Óriási bírság várhat a Tisza Pártra?

Magyar Péter kedd délelőtt számolt be róla, hogy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság megjelent a Tisza Párt központjánál, ahol – mint mondta –, a „hatalom megrendelésére korábban végrehajtott példátlan adatlopás ügyében kért be információkat”.

A Tisza elnöke az Ötpontban podcast műsorának vendége volt, a Dull Szabolccsal folytatott bő másfél órás beszélgetés során pedig ismét szóba került a NAIH intézkedése – amit az atv.hu szemlézett.

Magyar szerint a hatóság több eljárásban is bírságot szabhat ki a pártra.

Ez mintegy 150-200 millió forintos nagyságrendű lehet a pártelnök szerint, Magyar azt mondja, már „megvan az ítélet”, és úgy véli, politikai megrendelésre születhetett a döntés.

Magyar Péter szerint megrendelésre született a döntés

Fotó: Magyar Péter Facebook oldala

A Tisza a honlapján is beszámoltak a beszélgetésről, ebben a kampányfinanszírozást is kiemelték. Magyar Péter elmondta, hogy több tízezer rendszeres támogatójuk van a rendszerváltó kártyának köszönhetően, amiből a bevételük hozzávetőlegesen 200 millió forint havonta. Ugyan Magyar szerint ez a működésre elegendő, ám egy országos kampányhoz „óriási pénzek” szükségesek.

A Tisza elnöke arról is beszélt, miszerint a választások közeledtével egyre több információ érkezik be hozzájuk „belsős körökből”, „bűncselekményekkel” kapcsolatosan. Úgy véli, a következő 115 napban még fognak látni hasonlókat, és igyekeznek ellenőrizni az állításokat.