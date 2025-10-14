Itt van minden, amit az Otthon Start programról tudni kell, mielőtt belevágna

Közélet Média Nézettségi adatok RTL TV2

Óriási csatába keveredett a magyar válogatott és a Sztárban sztár

Kollár Dóra
Kollár Dóra

A 41. hét nézettségi adataiban felbolydult az állóvíz.

A kereskedelmi csatornák hétköznapi főműsoridős programjában nem történt változás ezúttal, így az RTL-en Az árulók – Gyilkosság a kastélyban vetélkedő ezúttal 401 ezer nézőt érdekelt átlagosan a teljes lakosság körében, ez szinte teljes egészében megegyezett az előző heti eredménnyel. A párhuzamosan futó Ázsia expressz szintén tartotta a jó formáját, és átlagosan 654 ezer nézőt vonzott a képernyők elé, így ezúttal is a TV2 örülhetett az idősávban.

A kereskedelmi szempontból kiemelten fontos, 18-59 évesek korcsoportjában kisebb volt a különbség, de a mérleg ismét az Ázsia expressz javára billent, mivel átlagosan 267 ezer nézőt vonzott 19,2 százalékos közönségarány mellett, szemben a rivális által elért 242 ezer nézővel és 17,4 százalékos közönségaránnyal.

Az RTL főműsoridejének második felében érkező Tizenkét okos ember vetélkedő sokat gyengült a bemutatkozó hetéhez képest, és átlagosan már csak 285 ezer nézőt érdekelt a teljes lakosság körében. A riválisként futó A kísértés viszont erősödni tudott, és 302 ezres közönséget ért el adásonként a héten.

Szép számokat hozott a válogatott

A héten egyetlen sportesemény került fel az 50-es toplistára, ez pedig a magyar válogatott vb-selejtezője volt. Az itthon játszott mérkőzésen a csapat Örményországot fogadta, a szurkolók pedig egy 2-0-s győzelemnek örülhettek végül – mindezt a teljes lakosság körében 699 ezren nézték a készülékek előtt. A kiemelt kereskedelmi korcsoportban kiugróan jól szerepelt a válogatott, ugyanis

366 ezer néző mellett 29,8 százalékos közönségarányt ért el a meccs, ezzel toronymagasan a hét legjobbja lett a szegmensben.

A magyar válogatott meccse megint óriási érdeklődést hozott
A magyar válogatott meccse megint óriási érdeklődést hozott
Fotó: Facebook/MLSZ

Hétvégi harcok

A hétvége ezúttal is a szuperprodukciók harcáról szólt, igaz, a program tekintetében nem történt változás. Szombaton az X-Faktor és a Megasztár szállt harcba egymással, ezúttal a teljes lakosság körében ismét a TV2 produkciója került fölénybe: a Megasztár 638 ezres közönséget vonzott, míg az X-Faktor 495 ezernél állt meg. Az előző héthez képest így az RTL adása gyengült, míg a TV2-é erősödni tudott.

A vasárnapi este sem telt el verseny nélkül: az RTL-en tovább pörgött a Sztárbox, amit 445 ezren követtek a képernyőkön. Az igazi győztes azonban ezúttal a TV2 volt, hiszen a Sztárban sztár All Stars 770 ezres nézettségével nemcsak a napot nyerte meg, hanem a hét legjobb eredményét is elérte a teljes lakosság körében, még a magyar válogatottat is megelőzve.

Így alakult a heti végeredmény

Nem valami jó héten van túl az RTL, ahogy az cikkünkből is kiderült, a legtöbb műsora alulmaradt a riválissal szemben, és a hétvégi szuperprodukciós csatából is a TV2 jött ki jobban. Mindezek fényében a TV2 javára billent a mérleg, és a 18-59 évesek korcsoportjában, a heti átlagos közönségarányok harcában 18,5 százalékot ért el, szemben az RTL 16,6 százalékával.

