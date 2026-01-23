Óriási mínuszban az MCC ingatlanfejlesztő cégei

Villamos energia beszerzésére írt ki egy évre szóló fix árú közbeszerzést 2026-ra a Mathias Corvinus Collegium Alapítvány (MCC).

Az öt induló közül az MVM Next Energiakereskedelmi Zrt. lett a befutó, amellyel az MCC Alapítvány 77,1 millió forintért kötötte meg az óév utolsó napján, 2025. december 31-én a szerződést. A vásárolt mennyiség 1.271.890 kWh-ra szól, de az opcióval növelt (maximum) mennyiség 1.653.457 kWh.

A pályázaton indult még a CYEB Energiakereskedő Kft., az Alteo Energiakereskedő Zrt., az E2 Hungary Energiakereskedelmi Zrt. és az E.ON Energiamegoldások Kft.

A több mint 70 millió forint értékű villamos energiát az MCC Alapítvány magának, és a kilenc ingatlanfejlesztő cégéből hétnek vásárolta.

Korábban, a földgáz beszerzésére kiírt, szintén fix árú pályázaton is az MVM Next nyert, akkor három céget utasított maga mögé, a szerződést még tavaly októberben írták alá.

Az egyik legexkluzívabb központot alakítja ki az MCC a debreceni Aranybika Szállóból

Fotó: Facebook

Az Opten nyilvános adatbázisából az derül ki, hogy egy kivételtől eltekintve a cégek többsége az eddiginél több, az utóbbi évek legmarkánsabb tartozásával rendelkezik. (Legalábbis 2024-ben, hiszen a 2025-ös eredmények májusig váratnak magukra).

2018-2020 között kilenc ingatlanfejlesztő céget hozott létre a Mathias Corvinus Collegium Alapítvány, egytől egyig saját tulajdonú, bérelt ingatlan bérbeadásával, üzemeltetésével foglalkozik.

Az összes cég – bár ezekből sok vidéki régiókat megcélozva – az MCC budapesti székhelyére van bejegyezve, és az ügyvezetőjük is azonos: Valentyini Pál, az MCC Alapítvány főigazgató-helyettese.

Az Opten adataihoz érdemes hozzáfűzni, hogy az MCC Alapítvány jelenleg is hatalmas ingatlanfejlesztésekben van, az ország különböző pontjain számos építkezést és felújítást projektálnak, ezért az ingatlanfejlesztő cégekről ez egy felvillantott pillanatkép – ennek ellenére mindenképpen érdekes:

Az MCC ingatlanfejlesztő cégei tehát összesen 2,3 milliárd forintos veszteséget görgetnek maguk előtt, egyedül a Debretinum Talentumnak lett pozitív az adózott nyeresége, ami mindössze 3,5 millió forint volt. Érdekes lesz, hogy a tavasszal nyilvánosságra kerülő 2025-ös friss adatok módosítják-e a tendenciát. Ismét hozzátesszük: az ingatlanfejlesztői szektor különleges terület, hiszen amíg az építkezések folynak, nemigen lehet nyereségessé válni.

Küldtünk kérdést az MCC Alapítványnak, mi az oka annak, hogy ennyire megugrottak a cégek veszteségei, s hogy változtak-e a számok 2025-ben. Amint érkezik válasz az alapítványtól, frissítjük cikkünket.

Az Átlátszó 2025 közepén egyébként precízen összeszedte, hány ingatlanról lehet szó, ami felett az MCC rendelkezik, e szerint 18 saját, és 13 bérelt ingatlanban működteti a tevékenységét Magyarországon és külföldön.

A lapnak küldött válaszukban kiemelték: intézményük minden ingatlanberuházás esetében hangsúlyosan figyel a környezeti fenntarthatóságra, a tájba illeszkedő kivitelezésre, a kulturális értékek, az épített örökség megóvására, és kizárólag olyan fejlesztéseket valósít meg, amelyek a közösség javát szolgálják, összhangban állnak a lakosság érdekeivel, valamint hozzájárulnak a helyi kulturális élet felpezsdítéséhez is. A beruházásoknak köszönhetően az ingatlanok visszanyerik a városban korábban betöltött központi szerepüket és jelentősen hozzájárulnak hazánk épített örökségének megóvásához.