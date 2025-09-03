Óriási rendőri jelenléttel óvják Kötcsét vasárnap

Szeptember 7-én vasárnap rendezi a Fidesz a szokásos politikai évadnyitóját, a 2004 óta évenként megrendezett zártkörű piknikjét, bár idén a korábbiakhoz képest izgalmasabbak lesznek a körülmények, ugyanis aznap a Tisza Párt is ott lesz, hogy bemutassák az új képviselőit.

Ezért a rendőrség közleményben tudatta, milyen készültséggel lesznek jelen a Fidesz politikai szezonindító eseményén. A kormánypárti politikusok és közéleti szereplők a Dobozy-kúriában fognak találkozni, ezért a rendőrség vasárnap reggel fél 7-től este 9 óráig a szükséges mértékig elzárja a forgalom elől a Szóládi út, valamint a Kossuth Lajos utca egy-egy részét, a forgalmat, a nyilvános és közforgalmú intézmények működését pedig korlátozza.

A fő szám Orbán Viktor zárkörű beszéde lesz

Fotó: Facebook/Orbán Viktor

A rendőrök a jogszabályban meghatározott feladatok végrehajtásának érdekében a közterület kijelölt részén az oda belépőket, vagy az ott tartózkodókat igazoltathatják, onnan kikísérhetik, épületet, építményt, helyszínt, csomagot és járművet átvizsgálhatnak. A közbiztonságra veszélyt jelentő anyagoknak, eszközöknek, tárgyaknak az intézkedéssel érintett területre való bevitelét megtilthatják, illetve onnan azokat szükség esetén az elvárható gondossággal eltávolíthatják.

Felhívták a figyelmet, hogy a korlátozások a helyben lakókat is érintik, a rendőrök a lakcímkártyájuk felmutatását kérhetik majd tőlük. Hozzátették, a településen és környékén megnövekedett személy- és járműforgalom várható, ami a közlekedőket is akadályozhatja.

Magyar Péter és a Tisza Párt tagjai a kúriától nagyjából öt perces sétára található Hősök terén fognak „nyugodt, nyitott rendezvényt” tartani 11 órától, „kordonok és TEK-esek nélkül”.

