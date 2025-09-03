Itt van minden, amit az Otthon Start programról tudni kell, mielőtt belevágna

Itt van minden, amit az Otthon Start programról tudni kell, mielőtt belevágna

Szeptembertől indul az Otthon Start Program, amely akár 50 millió forintos, fix 3 százalékos, államilag támogatott kamatozású hitellel segíti a lakást vásárlókat, építőket – családi állapottól és gyermekszámtól függetlenül, gyermekvállalási kötelezettség nélkül. Összeszedtük a legfontosabb tudnivalókat az igénylés feltételeiről.

2p
Közélet Fidesz Rendőrség Tisza Párt Magyar Péter Orbán Viktor

Óriási rendőri jelenléttel óvják Kötcsét vasárnap

mfor.hu

A rendőrség közölte, milyen intézkedésekkel készülnek a kötcsei piknikre.

Szeptember 7-én vasárnap rendezi a Fidesz a szokásos politikai évadnyitóját, a 2004 óta évenként megrendezett zártkörű piknikjét, bár idén a korábbiakhoz képest izgalmasabbak lesznek a körülmények, ugyanis aznap a Tisza Párt is ott lesz, hogy bemutassák az új képviselőit. 

Ezért a rendőrség közleményben tudatta, milyen készültséggel lesznek jelen a Fidesz politikai szezonindító eseményén. A kormánypárti politikusok és közéleti szereplők a Dobozy-kúriában fognak találkozni, ezért a rendőrség vasárnap reggel fél 7-től este 9 óráig a szükséges mértékig elzárja a forgalom elől a Szóládi út, valamint a Kossuth Lajos utca egy-egy részét, a forgalmat, a nyilvános és közforgalmú intézmények működését pedig korlátozza.

A fő szám Orbán Viktor zárkörű beszéde lesz
A fő szám Orbán Viktor zárkörű beszéde lesz
Fotó: Facebook/Orbán Viktor

A rendőrök a jogszabályban meghatározott feladatok végrehajtásának érdekében a közterület kijelölt részén az oda belépőket, vagy az ott tartózkodókat igazoltathatják, onnan kikísérhetik, épületet, építményt, helyszínt, csomagot és járművet átvizsgálhatnak. A közbiztonságra veszélyt jelentő anyagoknak, eszközöknek, tárgyaknak az intézkedéssel érintett területre való bevitelét megtilthatják, illetve onnan azokat szükség esetén az elvárható gondossággal eltávolíthatják.

Felhívták a figyelmet, hogy a korlátozások a helyben lakókat is érintik, a rendőrök a lakcímkártyájuk felmutatását kérhetik majd tőlük. Hozzátették, a településen és környékén megnövekedett személy- és járműforgalom várható, ami a közlekedőket is akadályozhatja.

Magyar Péter és a Tisza Párt tagjai a kúriától nagyjából öt perces sétára található Hősök terén fognak „nyugodt, nyitott rendezvényt” tartani 11 órától, „kordonok és TEK-esek nélkül”.

Arról, hogy a kötcsei pikniket rendező alapítványnak mennyivel nagyobb vagyona van, mint a Tusványost vagy a Tranzit Fesztiválért felelős civil szervezetekét, itt írtunk: 

LEGYEN ÖN IS ELŐFIZETŐNK!

Előfizetőink máshol nem olvasott, higgadt hangvételű, tárgyilagos és
magas szakmai színvonalú tartalomhoz jutnak hozzá havonta már 1490 forintért.
Korlátlan hozzáférést adunk az Mfor.hu és a Privátbankár.hu tartalmaihoz is, a Klub csomag pedig a hirdetés nélküli olvasási lehetőséget is tartalmazza.
Mi nap mint nap bizonyítani fogunk! Legyen Ön is előfizetőnk!

 

Nagy Márton szerint is rosszabb a helyzet, mint gondoltuk

Nagy Márton gazdasági miniszter szerint a gyenge európai növekedés és a választások előtti kormányzati költekezés akár a GDP 4,5 százalékára is emelheti Magyarország költségvetési hiányát idén – közölte a Reuters.

Beleszállt Kéri Lászlóba a fideszes képviselő

Egy kijelentése miatt elvenné Kéri László díszpolgári címét a fideszes parlamenti képviselő.

A BKV nem, de Budapest Főváros Kormányhivatala a buszok kétharmadánál talált bajt

Múlt héten minden fővárosban közlekedő BKV-buszra kiterjedő műszaki vizsgálatot rendelt el a fővárosi kormányhivatal (BFKH), miután a szúrópróbaszerű járműellenőrzés lesújtó eredménnyel zárult.

Erre jó Magyar Péterék fizetéskalkulátora

Egy videóban beszélt a Tisza elnöke az újításról. 

Milliárdokat vettek le szerda reggel Budapest számlájáról

Szerdán reggel 8:30-kor inkasszálták a főváros számláját, vagyis leemeltek 4,5 milliárd forintot róla. 

Megy a trükközés a Harcosok Órája nézettségével?

Furcsaságok láthatók a Fidesz egyik legújabb kommunikációs csatornáján. 

Pikó Andrásék segítenek az állam által pórul járt lakóikon

Saját forrásból, felújított önkormányzati lakásokkal oldanák meg a nyolcadik kerületben az NKE-bővítéssel kiszorulók lakhatását.

Fontos bejelentést tett Karácsony Gergely

Térgondnoki szolgálatot indít a Budapesti Közművek a főváros hat nagy forgalmú közterén. A tisztaságért és rendért felelős térgondnokok hajnaltól késő estig ügyelnek majd a tisztaságra.

Sztrájkkal indult a tanév a híres szentesi gimnáziumban

Az a közösség, amely évtizedek óta országos hírnevet szerzett Szentesnek, most megint a politikai önkény áldozata lehet.

Ezért ereszthettek szélnek négy Tisza-szigetet

Ezért ereszthettek szélnek négy Tisza-szigetet

Személyes sértettség állhat a háttérben.

Kamatmentes segítség a vállalkozói mindennapokhoz – új forgóeszközhitel az MBH Bank MFB Pont Plusz termékportfóliójában

Kamatmentes segítség a vállalkozói mindennapokhoz – új forgóeszközhitel az MBH Bank MFB Pont Plusz termékportfóliójában (x)

Kamatmentes kölcsön jelenthet megoldást.

A személyes kapcsolatra, tanácsadásra, elemzésekre nagyobb szükség van, mint valaha

A személyes kapcsolatra, tanácsadásra, elemzésekre nagyobb szükség van, mint valaha


Interjú az MBH Bank ügyvezető igazgatójával.

MFOR hírlevél

Friss

MBH Bank elemzés

Piac&Profit cikkei

Turizmus Online cikkei

Videók

Top 24

Top 168