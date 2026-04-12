Óriási választási részvételi csúcs készül? Itt az első óra adata!

A választásra jogosultak 3,46 százaléka, 260 556 szavazó járult az urnákhoz a vasárnapi országgyűlési képviselő-választáson reggel 7 óráig a Nemzeti Választási Iroda (NVI) adatai szerint.

Az MTI összefoglalójában azt írja: a részvételi arány 7 órakor Pest vármegyében volt a legmagasabb, 3,97 százalék, ami 41 757 szavazót jelent. A legalacsonyabb részvételi arány Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyében volt, 2,75 százalék, ebben a vármegyében 13 176-an voksoltak. A fővárosban a szavazók 3,45 százaléka, 43 889 választópolgár adta le szavazatát 7 óráig.

Az első szavazó leadja szavazatát az országgyűlési választáson a székesfehérvári Ciszterci Szent István Gimnáziumban kialakított szavazókörben 2026. április 12-én.
Fotó: MTI/Vasvári Tamás

Az 1998-as parlamenti választás első fordulójában 1,87 százalék, a 2002-es választáson 1,41 százalék szavazott 7 óráig. A 2006-os parlamenti választás első fordulójában a választásra jogosultak 1,66 százaléka, a 2010-es választáson 1,61 százalék, a 2014-es választáson 1,64 százalék, nyolc évvel ezelőtt 2,24, négy évvel ezelőtt pedig 1,82 százalék voksolt 7 óráig.

A mostani adat tehát jóval magasabb, mint a korábbi részvételi arányok az első órában.

Az NVI a nap folyamán kétóránként közöl összesítést a részvételi arányokról. A következő adatok 9 óra után lesznek elérhetők az NVI honlapján.

Orbán Viktor is már leszavazott, utána elmondta, mikor mondana le

Orbán Viktor is már leszavazott, utána elmondta, mikor mondana le

Nagy Fidesz-vereség esetén.

Ki nyer ma? A nap, amikor minden szavazat számít – percről percre a választásról

Élő közvetítésünk a 2026-os országgyűlési választásokról.

Ezen sok múlhat: itt van két beszédes adatsor az előző választásokról – A hét ábrája

Így alakultak a korábbi részvételi adatok.

Lehet csalni a szavazatok számolásakor?

Lehet csalni a szavazatok számolásakor a vasárnapi választásokon?

Tényleg oda kerül a szavazatunk, ahova szánjuk? Tökéletes rendszer nincs, de hogyan és mennyire lehet csalni a magyar választásokon a szavazókörökben?

Budapest felkészült a választásra

Ma letették az esküt a fővárosi szavazatszámláló bizottságok utolsóként érkező tagjai.

Több szavazatszámlálója lesz a Tiszának, mint a Fidesznek

Nem kevesebb, mint 19 ezer pártdelegáltat küld a Tisza Párt a szavazatszámláló bizottságokba.

Négy kilogramm robbanóanyag nem lett volna elég felrobbantani a Török Áramlatot – mondja a szakértő

A Szerbiában felfedezett robbanóanyag mennyisége sem a Török Áramlat gázvezeték megsemmisítéséhez, sem jelentős roncsolásához sem lett volna elég. 

Megtévesztő e-mailekkel kezdték el bombázni a magyar szavazókat

Szándékosan megtévesztő e-mailt küldenek csalók a Magyarország.hu ügyfélszolgálata nevében, melyben a lakcímkártyájuk „bizonytalan státuszával” riogatják a címzetteket. 

Hann Endre még határozottabbá vált a Medián méréseiben

Merem állítani, hogy a Tisza nyeri a választást – mondta a Medián vezetője a Klubrádiónak. 

Elindult Amerikában a szavazás, több mint 5 ezer főt várnak

Megkezdődött az amerikai földrész magyar külképviseletein az országgyűlési képviselők választása helyi idő szerint szombat reggel. Összesen 5586-an voksolhatnak az amerikai kontinensen, négy évvel ezelőtt ez a szám négyezer volt.

