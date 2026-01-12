Örömhírt kapnak a Lidl vásárlói kedden

A Lidl Magyarország január 13-tól jelentősen mérsékli számos friss csirkehús termékének árát – derült ki a diszkontlánc szerkesztőségünknek megküldött közleményében. E szerint a magyar forrásból származó friss csirkehúsok tartósan kedvezőbb áron kerülnek az üzletek polcaira. Nepp Zoltán, a Lidl Magyarország beszerzési igazgatója egyebek mellett arról számolt be, hogy a lépés több mint egy tucat terméket érint, amelyekért átlagosan 7 százalékkal kell kevesebbet fizetni.

Az érintett termékek között szerepel többek között a Húsfarm friss csirkeszárny 1 kilogrammos kiszerelése, ami 24 százalékkal, 925 forintról 699 forintra mérséklődik és a Húsfarm friss egész csirke is, ami 8 százalékkal kerül majd kevesebbe január 13-tól. Olcsóbbá válik a friss csirkemellfilé több kiszerelése is: az 1 kilogrammos Húsfarm friss csirkemellfilé ára 2125 forintról 1999 forintra mérséklődik, míg az 1 kilogrammos alsócomb ára 9 százalékkal csökken.