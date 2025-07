Orosz hekkercsoport jutott be egy magyar geotermikus rendszerbe

Online Klasszis Klub élőben Győrffy Dórával! Vegyen részt és kérdezze Ön is a közgazdászt, egyetemi tanárt!

A szakemberek jelezték az incidenst az NKI (Nemzeti Kibervédelmi Intézet) felé is.

„Ma, most annyit kell megértenünk, hogy egy (feltételezhetően) orosz aktor csoport magyar ipari vezérlési környezetet támadott meg és kompromittált sikeresen. Csak a jóindulatukon (?) múlt, hogy nem állítottak el semmit” – írta a Kiber blog.

A hekkerek üzentek is a magyaroknak Fotó: Depositphotos

A hackerek Telegramon egy üzenetben szólították meg Budapestet, ebben azt írták, bejutottak egy gázkezelő rendszerbe, hozzáfértek az interfészhez, és elérik a kritikus infrastruktúra irányítását is. „Ez nem csupán egy támadás – ez egy figyelmeztetés. A rendszereik sebezhetők, miközben a valós világ a digitális megoldásoktól függ. Ellenőrizzék a biztonsági beállításaikat, mielőtt túl késő lenne” – írták.

A csoport idén tűnt fel a nemzetközi informatikai térben és leginkább a kritikus infrastruktúrák elleni támadásaikról váltak ismertté, többek között amerikai olajipari létesítményeket is megcéloztak már.

