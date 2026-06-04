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Közélet Gazdasági bűnözők nyomában

Őrsi Gergely és Láng Zsolt letartóztatását is kezdeményezte az ügyészség

mfor.hu

A politikusok mindegyikét meg is gyanúsították.

Többek között Őrsi Gergely II. kerületi polgármester és a kerület korábbi polgármestere, Láng Zsolt letartóztatását is kezdeményezte a Központi Nyomozó Főügyészség – erősítette meg az ügyészség szóvivője a Telexnek. Letartóztatást kért az ügyészség Puskás Péter óbudai Fidesz-elnökre is. Szkaliczki Tünde momentumos önkormányzati képviselővel és Matisz Károllyal, a Momentum korábbi pártigazgatójával ugyanez történt. A politikusok mindegyikét meg is gyanúsították, az esetleges kényszerintézkedésekről csütörtökön dönt a bíróság.

A Központi Nyomozó Főügyészség a korrupciós bűncselekmények miatt folyamatban lévő nyomozásában 12 újabb személyt gyanúsított meg, eddig összesen 32 személy gyanúsítotti kihallgatása történt meg – írta a Központi Nyomozó Főügyészség a csütörtöki közleményében.

A több önkormányzatot érintő, úgynevezett óbudai korrupciós ügyben vesztegetést állítva elkövetett befolyással üzérkedés bűntette és más bűncselekmények miatt folyik nyomozás. Kedden a nyomozó főügyészség összehangolt eljárási cselekményeket hajtott végre az ügyben, több embert bevittek, és a II. kerületben is akcióztak. A nyomozó ügyészek több tízmillió forint készpénzt és értékes ingóságokat foglaltak le. A nyomozással párhuzamosan vagyon-visszaszerzési eljárás is folyamatban van.

Az ügyészség korábbi közlése szerint az ügy lényege, hogy az óbudai önkormányzat fiktív és túlárazott szerződéseket kötött bizonyos cégekkel, amelyektől aztán az önkormányzat egyes tisztviselői a szerződésekért cserébe pénzt kértek vissza. A vesztegetések 2011–2024 között önkormányzati ciklusokon és politikai oldalakon átívelően történtek – írta a Telex.

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