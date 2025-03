Országos turnéra indul a magyar kormánypárt

Menczer Tamás kifejtette: Manfred Weber és Ursula von der Leyen be akarja hozni Ukrajnát az Európai Unióba, ráadásul nagyon gyorsan, jóformán azonnal. Ez szerinte számos veszéllyel jár.

Előfizetőink máshol nem olvasott, higgadt hangvételű, tárgyilagos és

magas szakmai színvonalú tartalomhoz jutnak hozzá havonta már 1490 forintért.

Korlátlan hozzáférést adunk az Mfor.hu és a Privátbankár.hu tartalmaihoz is, a Klub csomag pedig a hirdetés nélküli olvasási lehetőséget is tartalmazza.

Mi nap mint nap bizonyítani fogunk! Legyen Ön is előfizetőnk!