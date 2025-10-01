Itt van minden, amit az Otthon Start programról tudni kell, mielőtt belevágna

Örülhetnek a nyugdíjasok, Orbán Viktor aláírta

Aláírta a nyugdíj-kiegészítésről szóló kormányrendeletet Orbán Viktor miniszterelnök. A kormányfő szerint az összeg átlagos mértéke 51 ezer forint. 

A közösségi oldalára feltöltött videójában jelentette be Orbán Viktor miniszterelnök, hogy az utolsó simításokat végzi a novemberi nyugdíj-kiegészítésről szóló kormányrendeletben. Hozzátette, a nyugdíjak megemelésére az infláció miatt van szükség.

Kifejtette, a kiegészítő összeg mértéke átlagosan 51 ezer forintnak felel meg, amit „nagy dolognak tart”. Úgy véli, „Európában mindenhol spórolnak, mert elküldték a pénzüket Ukrajnába”.

Hangsúlyozta, hogy emelkedett a családtámogatás, és a fiataloknak is van lakásvásárlási program. Végezetül az idősek világnapja alkalmából köszöntötte a nyugdíjasokat, majd aláírta a rendeletet.

