Összeállt a Tisza-kormány minisztereinek a névsora

Tizenhat minisztériumból hét tárca vezetésére már kijelölte az embereket a Tisza Párt – derült ki hétfőn délután a párt sajtótájékoztatóján. Az is kiderült, hogy a többi tárca, amelyeknek egyelőre nincs kijelölt vezetője, mivel fog foglalkozni.

Magyar Péter, a Tisza Párt elnöke hétfőn délután bejelentette, ki fogja betölteni hét minisztérium vezetését az új kormányban.

  • A pénzügyminiszter Kármán András lesz,
  • a gazdasági és energetikai miniszter Kapitány István,
  • a külügyminiszter Orbán Anita, 
  • az egészségügyi miniszter Hegedűs Zsolt,
  • a honvédelmi miniszter Ruszin-Szendi Romulusz, 
  • az élő környezetért felelős miniszter Gajdos László,
  • az agrár- és élelmiszer-gazdaságért felelős miniszter pedig Bóna Szabolcs. 

Az új kormányban összesen tizenhat minisztérium működik majd: a fentiek mellett belügyminisztérium, illetve igazságügyi, közlekedési és beruházási, oktatási, szociális ügyekkel foglalkozó, vidékfejlesztési, művelődési, digitális és technológiai minisztériumok, valamint a Miniszterelnökség. A kormány hivatalos alakuló ülése május 11-12-ére várható Ez után két napon belül meg tudják hallgatni a miniszterjelölteket, és meg tudják szavazni a kormányt is.

Új bizottságok sora jöhet létre a következő parlamentben

A Tisza Párt több bizottsággal dolgozna, mint az előző kormány, külön területekre osztanák például a kulturális, vagy a jóléti feladatokat. A társadalmi részvétel is külön bizottságot kaphat az új országgyűlésben.

Várhatóan 16 minisztérum lesz összesen. A neveket sajtótájékoztatón jelentik be hétfő délután.

Forsthoffer Ágnest jelöli az Országgyűlés élére a Tisza Párt.

A térképen is látványos az eredménye. 

Nem is volt annyira független jelölt?

Így értékelték a voksolást a civil szervezetek.

Függetlenek versenyeznek.

A következő parlamenti patkón a Tisza-többség.

Ezermilliárdokat szerezhet vissza Magyar Péter a kétharmaddal

Április 12-én 16 év után megbukott az Orbán-rendszer. A Tisza Párt kétharmados felhatalmazással teljesen átrendezné a sakktáblát: közjogi méltóságokat váltana le, alapjaiban szervezné újra a közmédiát (minderre már jelezte is szándékát), és több ezer milliárd forintot szerezhet meg a közfeladatot ellátó közérdekű vagyonkezelő alapítványok államosításával. De mennyire indokoltak ezek a lépések? Mennyiben tud felnőni Magyar Péter a miniszterelnöki feladathoz? Hoz-e gyökeres változást a külpolitikában is, vagy egyes területeken – migránsok és Ukrajna támogatásának elutasítása, a nemzetközileg körözött Netanjahu meghívása Magyarországra – az orbáni vonalat követi? És mit várunk mi a következő négy évtől?

Megszólalt az átalakítást végző építész.

