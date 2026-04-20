Összeállt a Tisza-kormány minisztereinek a névsora

Magyar Péter, a Tisza Párt elnöke hétfőn délután bejelentette, ki fogja betölteni hét minisztérium vezetését az új kormányban.
- A pénzügyminiszter Kármán András lesz,
- a gazdasági és energetikai miniszter Kapitány István,
- a külügyminiszter Orbán Anita,
- az egészségügyi miniszter Hegedűs Zsolt,
- a honvédelmi miniszter Ruszin-Szendi Romulusz,
- az élő környezetért felelős miniszter Gajdos László,
- az agrár- és élelmiszer-gazdaságért felelős miniszter pedig Bóna Szabolcs.
Az új kormányban összesen tizenhat minisztérium működik majd: a fentiek mellett belügyminisztérium, illetve igazságügyi, közlekedési és beruházási, oktatási, szociális ügyekkel foglalkozó, vidékfejlesztési, művelődési, digitális és technológiai minisztériumok, valamint a Miniszterelnökség. A kormány hivatalos alakuló ülése május 11-12-ére várható Ez után két napon belül meg tudják hallgatni a miniszterjelölteket, és meg tudják szavazni a kormányt is.