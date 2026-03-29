Összeköltözik Orbán Viktor Hajdú Péterrel, Felcsúton

A Frizbi és a Beköltözve Hajdú Péterrel házigazdája néhány hete nyilvánosan jelezte: szívesen látná egy rendhagyó, ottalvós beszélgetésre Orbán Viktort.

A televíziós producer legfrissebb közösségi médiás bejegyzése szerint a felkérés célba ért, ám a miniszterelnök egy huszárvágással emelte a tétet. Ahelyett, hogy ő költözött volna be a stúdióba, inkább saját, felcsúti otthonába invitálta meg a műsorvezetőt.

Felkapta a narancsot

A találkozó létrejöttét egy humorosra hangszerelt Instagram-videóban jelentették be, melynek a végén egy narancs is szerepet kapott. A felvételen az éppen szunnyadó Hajdút egy telefonhívás riasztja fel: a vonal túloldalán maga a miniszterelnök jelentkezett be, hogy tisztázzák a látogatás részleteit. Hajdú Péter a meghívást természetesen köszönettel elfogadta, így hamarosan különleges környezetben valósulhat meg a várva várt interjú.

Szervusz, Péter! Orbán Viktor vagyok. Kaptam egy fölkérést, hogy költözzek be hozzád, de nekem van egy jobb ajánlatom. Inkább te gyere hozzám, én szívesen látlak, mondjuk, Felcsúton.

A pontos jelenetsor lentebb látható is: