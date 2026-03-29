Összeköltözik Orbán Viktor Hajdú Péterrel, Felcsúton

Mindezt telefonon, kimérten jelentette be a magyar miniszterelnök. Egy éjszakáról van szó.

Frizbi és a Beköltözve Hajdú Péterrel házigazdája néhány hete nyilvánosan jelezte: szívesen látná egy rendhagyó, ottalvós beszélgetésre Orbán Viktort.

A televíziós producer legfrissebb közösségi médiás bejegyzése szerint a felkérés célba ért, ám a miniszterelnök egy huszárvágással emelte a tétet. Ahelyett, hogy ő költözött volna be a stúdióba, inkább saját, felcsúti otthonába invitálta meg a műsorvezetőt.

Felkapta a narancsot

A találkozó létrejöttét egy humorosra hangszerelt Instagram-videóban jelentették be, melynek a végén egy narancs is szerepet kapott. A felvételen az éppen szunnyadó Hajdút egy telefonhívás riasztja fel: a vonal túloldalán maga a miniszterelnök jelentkezett be, hogy tisztázzák a látogatás részleteit. Hajdú Péter a meghívást természetesen köszönettel elfogadta, így hamarosan különleges környezetben valósulhat meg a várva várt interjú.

Szervusz, Péter! Orbán Viktor vagyok. Kaptam egy fölkérést, hogy költözzek be hozzád, de nekem van egy jobb ajánlatom. Inkább te gyere hozzám, én szívesen látlak, mondjuk, Felcsúton.

A pontos jelenetsor lentebb látható is:

 

A választások előtt 16 nappal hozott újabb vészhelyzeti rendeletet a kormány

Ezúttal útdíjmentességben és bírságkönnyítésben részesíti a mezőgazdasági szállításokat.

Dobrev Klára elmondta, szerinte mikor lesz kormányváltás

Csakis, ha bejut a parlamentbe a DK – mondta az elnök.

Maffiafőnöknek, keresztapának ábrázolja magát.

Amíg Ön aludt, közel félmilliárdos adómentességről döntött a kormány

A Hungaroring, a Nemzeti Rendezvényszervező Ügynökség Zrt. és a Magyar Motorsport Szövetség a kedvezményezett.

Nézőpont: Orbán Viktor a legnépszerűbb a pártelnökök között

A kormányközeli intézet legfrissebb közvélemény-kutatása szerint a Fidesz elnökének támogatotsága 42 százalékos, míg a Tisza Párt vezetője, Magyar Péter 37 százalékon áll.

Az éj leple alatt elképesztő mértékben megtollasodott a Lázár János által elnökölt alapítvány

Közel 1400 ingatlan került a Jövő Nemzedék Földje nevű entitáshoz.

Erős üzenetet kapott Orbán Viktor – és nem a közvélemény-kutatóktól

Főszerkesztői jegyzet arról, hogy a Medián friss, a Tisza Párt Fidesszel szembeni előnyét mérő friss közvélemény-kutatására a forint viszonylag nagyot erősödött. Ami ugyan nem példátlan a hazai országgyűlési választások eddigi történetében, mindenesetre arra utal, hogy a befektetők változást akarnak. Ezek jutottak eszembe a hét eseményeiről.

