Összeomlás a MÁV-nál: Lázár János drasztikus lépést jelentett be

„Ma mintegy 10 ezer károsultja volt annak, hogy a németek a pályát nem olyan minőségben csinálták meg, ahogyan a 15 milliárdos beszállítói díj fejében vállalták. Helyettük most mi fizetünk az utasoknak, de az utolsó eurócentig be fogjuk hajtani rajtuk” – ígéri Lázár János.

- üzent most a német cégnek a miniszter („Ez így nem mehet tovább, uraim!”)

Ahogy arról több cikkben is beszámoltunk, az első igazi nyári hétvégén (ami ráadásul három napos pünkösdi hétvége is) összeomlott a vasúti menetrend a legforgalmasabb vonalon, a Balaton irányába.

Teljes összegű kártérítést fizet a MÁV-csoport a balatoni vonal mai károsultjainak, vagyis nem csupán a jegyár 50 százalékát, hanem az egészét visszaadjuk nekik a késések miatti bocsánatkérésként – ezt jelentette be szombat délután a közlekedési és éptésügyi miniszter a Facebookon.

