Magyar Péter: „Összeomlott a Fidesz kommunikációja”

“Ti is tudjátok. Vége van. Ne csináljatok magatokból még nagyobb bohócot. Nehezebb lesz a piacon elhelyezkedni”, zárta bejegyzését Magyar Péter.

“Elvtársak, van egy rossz hírem. Ezt a marhaságot a saját szavazóitok sem hiszik el, sőt láthatóan kinevetnek benneteket. Először azt hazudtátok, hogy Brüsszel irányít bennünket. Aztán, hogy az amerikaiak. Aztán, hogy a német kancellár, meg a DK, meg Soros György. Most meg jön az ukrán titkosszolgálat. Ki lesz a következő?” tette fel a kérdést.

„A kormányzás után mára a Fidesz kommunikációja is összeomlott. Olyan nevetséges mélységekbe süllyedtek, mint eddig soha”, jelentette ki Magyar Péter közösségi oldalán.

